Vùng cao Việt Nam qua ảnh của Đại sứ Philippines

Núi non, đồng ruộng ở Hà Giang (hiện là Tuyên Quang) qua ống kính của ông Meynardo Los Baños Montealegre.
Bức ảnh được giới thiệu trong triển lãm Nơi ánh mắt giao hòa: Lời tự sự bằng hình ảnh qua những hành trình thơ ca, diễn ra ngày 9-10/12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Ông chụp tại thác Bản Giốc, Cao Bằng, ví khung cảnh trước mắt mình là ''thiên đường dưới mặt đất''.
Không gian trưng bày gồm 78 tác phẩm, là trải nghiệm của ông Meynardo Los Baños Montealegre trong các chuyến đi khắp Việt Nam. Bằng chiếc máy ảnh, ông kể lại những câu chuyện về vùng đất, con người nơi mình đến.
Tác giả chụp những dãy núi ở Tà Xùa.
Triển lãm là một trong những hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm sau.
Tác phẩm Đón chờ mùa bội thu, chụp tại Hà Giang.
Ông Mario José Armengol Camposb - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nicaragua tại Việt Nam - cho biết ấn tượng tính đa dạng của các bức ảnh, tái hiện những khoảnh khắc đẹp mà ông Meynardo từng gặp. Qua đó, người xem có thể cảm nhận được cảnh quan, sự bình yên, nguồn năng lượng tích cực mà con người Việt Nam mang lại.
Ngoài phong cảnh, ông ghi lại nét sinh hoạt của con người vùng cao, trong đó có nhiều bức chụp trẻ em.
Trong hình là tác phẩm Tình bạn của những chàng trai H'Mông. Đây là bức ảnh được bình chọn nhiều nhất tại Cuộc thi ảnh, video Việt Nam Hạnh phúc - Happy Việt Nam 2024.
Bức Bé gái H'Mông và câu chuyện chiếc dép bị bỏ quên.
Ông Meynardo Los Baños Montealegre nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam từ tháng 12/2020. Bên cạnh công việc chính, ông theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, từng tổ chức, tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật quốc tế. Ông ra mắt triển lãm ảnh cá nhân đầu tiên có tên Images and Impressions (Hình ảnh và ấn tượng) tại Phòng trưng bày Trung tâm Philippines, New York, Mỹ, tháng 3/2006.
Bên cạnh các tác phẩm ở Hà Giang, Tà Xùa, ông Meynardo trưng bày những bức được chụp trong chuyến đi phố cổ Hội An, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hạ Long. Ngoài ra, tác giả giới thiệu loạt ảnh cho thấy cảnh sắc ở nhiều quốc gia như Philippines, Bhutan, Slovenia.
Phương Linh