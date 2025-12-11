Vùng cao Việt Nam qua ảnh của Đại sứ Philippines

Ông chụp tại thác Bản Giốc, Cao Bằng, ví khung cảnh trước mắt mình là ''thiên đường dưới mặt đất''.

Không gian trưng bày gồm 78 tác phẩm, là trải nghiệm của ông Meynardo Los Baños Montealegre trong các chuyến đi khắp Việt Nam. Bằng chiếc máy ảnh, ông kể lại những câu chuyện về vùng đất, con người nơi mình đến.