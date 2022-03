'Vui giao thông' mùa hai giúp trẻ nâng cao nhận thức giao thông

Tôi yêu Việt Nam phiên bản Vui giao thông có các bài học dễ hiểu thông qua nhân vật hoạt hình, nhận phản hồi tích cực từ phụ huynh và trẻ nhỏ.

"Con gái tôi rất thích xem và làm theo những nhân vật trong phim hoạt hình như đội mũ bảo hiểm, nhận biết đèn xanh, đèn đỏ...", anh Đinh Vương Linh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nói về con gái, khi cháu theo dõi các tập của chương trình Tôi yêu Việt Nam trên sóng truyền hình. "Khi xem xong, con còn nhờ tôi lấy mũ bảo hiểm, lấy xe để thực hành luôn. Bản thân các bậc phụ huynh khi cùng con theo dõi, cũng được nhắc lại những kiến thức an toàn giao thông cơ bản".

Gia đình anh Đinh Vương Linh (Hà Nội) theo dõi chương trình Tôi yêu Việt Nam. Ảnh: HVN.

Tháng 9/ 2020, chương trình Tôi yêu Việt Nam trở lại với phiên bản Vui giao thông mới, tập trung vào lứa tuổi mầm non. Qua hai mùa phát sóng, chương trình này dần trở nên quen thuộc, đồng hành cùng các em nhỏ vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên sóng truyền hình. Ngoài ra, các tập của chương trình còn được phát trên kênh Youtube "Tôi yêu Việt Nam" và POPS Kids TV.

Mỗi tập phim minh hoạ một chuyến phiêu lưu, với các quy tắc giao thông dễ hiểu, được truyền tải đến các bạn nhỏ thông qua các nhân vật hoạt hình đáng yêu, gần gũi với lứa tuổi mầm non là Bi (khỉ), Bo (mèo) và Ben (tắc kè). Các tập trong phiên bản "Vui giao thông" mùa hai có sự góp mặt của giáo sư – một vị thủ lĩnh cùng những nhiệm vụ thú vị tại Sở chỉ huy Vui giao thông.

Các nhân vật hoạt hình trong phiên bản "Vui giao thông" mùa 2. Ảnh: HVN.

Ngoài chuỗi phim hoạt hình ngộ nghĩnh vui nhộn và giàu tính giáo dục, chương trình còn mang đến cho các bé những sân chơi để thỏa sức sáng tạo, kèm những phần thưởng hấp dẫn với bộ 3 nhân vật quen thuộc Bi, Bo và Ben. Đó là những Thử thách vũ điệu Vui giao thông, thi ảnh Khoảnh khắc Vui giao thông, cuộc thi Chụp ảnh giao thông – Thi tài kiến thức, chụp khung hình Vui giao thông và nhận quà trong chuỗi sự kiện của Honda Việt Nam...

Đánh giá về chương trình này, Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, Cục CSGT cho biết, những kiến thức an toàn giao thông cơ bản đã được chương trình chuyển thể thành các câu chuyện sinh động, đầy màu sắc thông qua các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, dễ dàng tiếp thu với trẻ nhỏ. "Chương trình đã giúp những kiến thức an toàn giao thông trở nên gần gũi, giúp các con dễ hiểu và hào hứng theo dõi, để gặp lại nhân vật mà mình yêu thích", bà Hồng Minh nói.

Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh trong buổi phỏng vấn nói về chương trình. Ảnh: Cắt từ video.

Bên cạnh đó, chương trình Tôi yêu Việt Nam còn được triển khai trực tiếp đến khoảng 1,5 triệu trẻ nhỏ, tại hơn 5.000 trường mầm non trên toàn quốc. Tại đây, các bài học từ chương trình được thể hiện với nhiều hình thức sinh động, giúp trẻ nhỏ "chơi mà học" các kiến thức về an toàn giao thông.

"Đây chính là nền tảng để các bạn nhỏ từng bước ghi nhớ và hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn cũng như tự bảo vệ mình trước những nguy cơ khi tham gia giao thông", đại diện Ban tổ chức chương trình nói.

Phát sóng lần đầu năm 2004, Tôi yêu Việt Nam là chương trình hướng dẫn về an toàn giao thông, kỹ năng lái xe do Honda Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an, Đài truyền hình và Đài tiếng nói Việt Nam.

Trong lần đổi mới gần nhất, chương trình này đã truyền tải những bài học giao thông bổ ích, thông qua các nhân vật hoạt hình để giúp trẻ nhỏ tiếp cận gần hơn với những bài học về giao thông.

'Tôi yêu Việt Nam' nâng cao nhận thức giao thông cho trẻ Video tổng kết chương trình của Honda Việt Nam. Nguồn: HVN.

