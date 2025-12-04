Thứ năm, 4/12/2025
Thứ năm, 4/12/2025, 09:00 (GMT+7)

Vui chơi mùa lễ hội tại The Grand Ho Tram

The Grand Ho Tram mang đến bữa tiệc ẩm thực Á - Âu, sự kiện đếm ngược mừng năm mới, cùng không gian bày trí Giáng sinh phương Tây.

Cách TP HCM khoảng hai tiếng di chuyển bằng xe, The Grand Ho Tram là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí cuối tuần và dịp lễ, Tết của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ngoài đường bờ biển riêng tư, khu nghỉ dưỡng còn hưởng lợi từ rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu ở phía sau, mang đến không gian thoáng đãng, trong lành, gần gũi thiên nhiên.

Bên cạnh vị trí thuận lợi, hệ thống phòng nghỉ sang trọng với đa dạng lựa chọn, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách. InterContinental Grand Ho Tram có hệ thống phòng hướng biển với nội thất sang trọng, tiện nghi hiện đại, hợp nhóm khách lẻ hoặc gia đình.

Nếu muốn tận hưởng không khí trẻ trung, năng động hơn, gia đình có trẻ nhỏ có thể ghé Holiday Inn Resort Ho Tram Beach. Hệ thống phòng được thiết kế với sắc xanh đại dương với vài căn có ban công (cabana) rộng rãi đón nắng, gió tự nhiên cả ngày.

Những căn villa hướng vườn hoặc hướng biển ở Ixora Ho Tram by Fusion sẽ là lựa chọn phù hợp cho các đôi, nhóm bạn hay gia đình đông người, muốn có không gian yên tĩnh, riêng tư, gần gũi với thiên nhiên.

Menu đặc biệt mùa Giáng sinh tại The Grand Ho Tram có khai vị gồm súp bí đỏ và bánh tart bí, tiếp nối bằng salad panzanella kết hợp thịt tôm hùm tươi, giúp cân bằng khẩu vị. Món chính gồm gà tây nướng và thăn ngoại bò Wagyu mềm. Menu kết lại bằng vị ngọt của các món bánh tráng miệng.

Các gia đình có trẻ nhỏ có thể đặt trước bữa tối Giao thừa tại The Grand Bistro. Thực đơn mở đầu bằng các món hải sản nướng hòa cùng xốt hollandaise gồm lòng đỏ trứng và bơ béo ngậy. Tiếp nối là món chính gồm thăn bò mềm và tôm sú, ăn cùng xốt choron cổ điển của Pháp, sau đó khép lại với món tráng miệng chocolate champagne.

Ngoài đêm Giáng sinh và giao thừa, khách lưu trú có thể thoải mái lựa chọn dùng bữa ở các nhà hàng khác trong khuôn viên. Đơn cử như nhà hàng Infinity có tầm nhìn ra sân golf xanh mát, hợp những buổi gặp gỡ, trò chuyện cho nhóm bạn hay gia đình. Buổi tối, nhà hàng được bày trí để hợp những buổi hẹn hò lãng mạn cho các đôi.

Ngoài các lựa chọn trên, khách nghỉ dưỡng cũng có thể thưởng thức đa dạng ẩm thực Á - Âu như món Quảng Đông ở Ju Bao Xuan; chuỗi món nướng tại Khói BBQ; Ginger chuyên phục vụ món Việt Nam; hay Sea Salt với các món ngon đa dạng từ địa phương đến ẩm thực quốc tế...

Đặc biệt, vào 16h-17h30 ngày 20/12, hồ bơi sẽ thành nơi diễn ra buổi tiệc bọt tuyết Bubble & Booze với các món cocktail và bàn tiệc DJ nhộn nhịp.

Điểm nhấn cuối cùng trong chuỗi hoạt động mùa lễ hội tại The Grand Ho Tram là sự kiện New Year Eve Countdown. Du khách sẽ cùng đếm ngược đến thời khắc chuyển giao sang năm mới tại sảnh tiệc Grand Ballroom. Sự kiện bắt đầu từ 21h và kéo dài đến nửa đêm. Đi cùng âm nhạc và thức uống là các màn trình diễn sôi động cùng minigame tương tác với quà tặng giá trị.

"The Grand Ho Tram kỳ vọng trở thành điểm đến giải trí hợp cho các đôi, gia đình, nhóm bạn cùng đón Giáng sinh, giao thừa nhờ vị trí gần trung tâm TP HCM, hợp chuyến đi ngắn ngày nhưng vẫn đủ thư giãn", đại diện khi nghỉ dưỡng cho biết.

Đan Minh
Ảnh: The Grand Ho Tram

The Grand Ho Tram
Email: reservations@thegrandhotram.com
Điện thoại: (+84) 2543788022
Hotline: 1800588801
Địa chỉ: Ấp Hồ Tràm, xã Hồ Tràm, TP HCM
