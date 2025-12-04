Vui chơi mùa lễ hội tại The Grand Ho Tram

Ngoài đêm Giáng sinh và giao thừa, khách lưu trú có thể thoải mái lựa chọn dùng bữa ở các nhà hàng khác trong khuôn viên. Đơn cử như nhà hàng Infinity có tầm nhìn ra sân golf xanh mát, hợp những buổi gặp gỡ, trò chuyện cho nhóm bạn hay gia đình. Buổi tối, nhà hàng được bày trí để hợp những buổi hẹn hò lãng mạn cho các đôi.

Ngoài các lựa chọn trên, khách nghỉ dưỡng cũng có thể thưởng thức đa dạng ẩm thực Á - Âu như món Quảng Đông ở Ju Bao Xuan; chuỗi món nướng tại Khói BBQ; Ginger chuyên phục vụ món Việt Nam; hay Sea Salt với các món ngon đa dạng từ địa phương đến ẩm thực quốc tế...