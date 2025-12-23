Vui chơi mùa lễ hội tại thành phố du lịch Sơn Tiên

Sơn Tiên có khu công viên nước, công viên chuyên đề và resort với đa dạng trải nghiệm lưu trú, ẩm thực, hợp cho gia đình đa thế hệ giải trí cuối năm.

Thành phố du lịch Sơn Tiên là một trong những điểm đến nổi bật gần trung tâm TP HCM với tổ hợp dịch vụ khép kín. Nơi đây kết nối không gian vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng và ẩm thực, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của du khách.

Công viên nước Amazing Bay có nhiều trò chơi cảm giác mạnh lẫn điểm thư giãn, nghỉ chân. Ảnh: Sơn Tiên

Toàn khuôn viên rộng khoảng 380 ha với khu công viên nước Amazing nằm ở trung tâm. Các khu vực vui chơi được chia theo lớp và mức độ khác nhau, giúp hoạt động diễn ra đồng thời, tránh quá tải. Du khách có thể tham gia các trò chơi nước như sóng cao 4 m hay cụm ống trượt lớn.

Nếu muốn thư giãn, du khách có thể tận hưởng dòng sông "kỳ diệu" với hệ thống đẩy nước tự động hoặc thả mình trên khu vực bãi cát, ghế nghỉ. Trải nghiệm linh hoạt giúp du khách tận hưởng chuyến đi cả ngày dài kèm thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Du khách nhí trải nghiệm trò chơi thực tế ảo VR World. Ảnh: Sơn Tiên

Ngoài công viên nước, Sơn Tiên phát triển các khu trải nghiệm bổ trợ với nhiều hoạt động mới lạ như Amazing World. Khu vực từng đạt 6 kỷ lục Việt Nam khi ra mắt, đem lại nhiều trải nghiệm đa dạng cho du khách như lái xe tăng băng rừng, khám phá kỷ Jura bằng công nghệ thực tế ảo VR World và các trò chơi cảm giác mạnh gồm đạp xe trên không, đu Zipline... Ngoài ra còn có lựa chọn khác nhẹ nhàng hơn, hợp với trẻ em và người cao tuổi là đạp vịt trên hồ ngắm hoàng hôn sông Buông và sông Bến Gỗ.

Amazing Island Resort dự kiến tăng công suất lên 100 căn bungalow, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Ảnh: Sơn Tiên

Tại Sơn Tiên, khu nghỉ ngơi và lưu trú tách biệt khỏi khu vui chơi chính, đủ riêng tư, yên tĩnh nhưng vẫn kết nối thuận tiện. Hiện Amazing Island Resort có 40 căn Bungalow, dự kiến tăng lên 100 căn trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu gia tăng của du khách. Mỗi căn sẽ được tạo hình trái cây, đặt tên Bách Quả Thần Tiên, hứa hẹn là điểm check-in thú vị sau khi hoàn thiện.

Ẩm thực tại Sơn Tiên ưu tiên sự tiện lợi với nhà hàng và quầy bán lưu động phân bố khắp nơi. Các set menu chuẩn hóa giúp phục vụ nhóm đông nhanh chóng. Điều này phù hợp cho điểm đến đón lượng khách lớn, hỗ trợ cho trải nghiệm tổng thể thay vì là điểm nhấn độc lập.

Nhóm khách check-in trước sân khấu nhạc nước. Ảnh: Sơn Tiên

Sơn Tiên còn tổ chức các sự kiện theo mùa như đại tiệc Giáng sinh với ông già Noel phát quà và mascot giao lưu. Các hoạt động thiết kế mở để du khách tự do tham gia hoặc quan sát từ xa.

"Trong bối cảnh du lịch chú trọng tính linh hoạt và cá nhân hóa, mô hình tổ hợp như Sơn Tiên chọn hướng đi mới, tạo không gian đủ rộng để mỗi du khách tìm thấy trải nghiệm phù hợp nhu cầu và trạng thái của mình", đại diện khu du lịch cho biết.

Đan Minh