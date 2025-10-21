Vực dậy tinh thần chiến đấu ung thư

TP HCMCầm kết quả ung thư vú trên tay, chị Hiền, 30 tuổi, giữa nỗi lo bệnh tật và gánh nặng nuôi hai con nhỏ tự hỏi "mình đủ sức đi tiếp hay không".

Những ngày đầu sau chẩn đoán, chị gần như sụp đổ. Bước vào hóa trị, chị vừa chịu đựng đau đớn thể xác vừa khủng hoảng tinh thần, tự ti vì những thay đổi trên cơ thể. Tóc rụng, mắt thâm, tay chân đen sạm, chị không còn nhận ra chính mình.

Giữa lúc tuyệt vọng, chị được kết nối với những bệnh nhân đi trước cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên công tác xã hội. Chị tham gia chương trình hỗ trợ toàn diện, kết nối y học - tâm lý - xã hội, nơi người bệnh được tư vấn, lắng nghe và đồng hành trong suốt quá trình điều trị. Từ đó, chị dần vực dậy tinh thần, học cách chấp nhận và bước tiếp.

"Tôi hiện chỉ nghĩ đơn giản là phải cố gắng cho xong đợt điều trị, vì con, vì bản thân, rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường", chị nói.

Các bệnh nhân ung thư vú hòa giọng cùng ca sĩ Nguyễn Phi Hùng (áo trắng, bìa trái) và bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP HCM tại chương trình ra mắt câu lạc bộ "Cùng nhau bước", ngày 20/10. Ảnh: Thảo Huỳnh

Chị Hiền là một trong hơn 200 bệnh nhân ung thư vú được lập hồ sơ tham gia chương trình "Cùng nhau bước" - mô hình hỗ trợ tinh thần do Bệnh viện Ung Bướu TP HCM khởi xướng, ra mắt nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Khác với những chương trình hỗ trợ trước đây, "Cùng nhau bước" bắt đầu từ việc lập hồ sơ riêng cho từng bệnh nhân nhằm đánh giá và hỗ trợ toàn diện về thể chất, tâm lý, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu điều trị. Từ nền tảng đó, chương trình phát triển mạng lưới đồng hành đồng đẳng, nơi bệnh nhân có thể trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật.

Trong giai đoạn thử nghiệm từ tháng 7 đến tháng 8, Phòng Công tác xã hội đã triển khai hơn 30 hồ sơ xã hội, tổ chức 10 phiên tham vấn cho bệnh nhân ung thư vú điều trị nội trú. Mỗi hồ sơ giúp đánh giá hoàn cảnh gia đình, mức độ lo âu, chất lượng giấc ngủ và nhu cầu hỗ trợ cụ thể. Đến tháng 9, chương trình mở rộng lên hơn 200 hồ sơ, đồng thời trao nhiều phần quà trị giá 5 triệu đồng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn - như một cách động viên tinh thần.

Bệnh nhân ung thư vẽ tranh khi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm chiến đấu bệnh. Ảnh: Thảo Huỳnh

BS.CK2 Võ Đức Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, cho biết chương trình khởi đầu từ nhóm bệnh nhân ung thư vú - loại ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất ở phụ nữ Việt Nam và đang có xu hướng tăng. Dự kiến sau này chương trình mở rộng sang các loại ung thư khác, hướng đến mỗi người khi được chẩn đoán sẽ có một hồ sơ riêng để theo dõi và hỗ trợ toàn diện, theo thông điệp "Không để bệnh nhân cô đơn trong quá trình điều trị".

Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ duy trì các sinh hoạt định kỳ, đào tạo đội ngũ trưởng nhóm bệnh nhân và nhân viên công tác xã hội để họ có kiến thức, kỹ năng chia sẻ đúng, đủ và dễ hiểu. Bệnh viện cũng dự kiến xây dựng kho dữ liệu tư vấn, clip hướng dẫn và các kênh truyền thông chính thống để bệnh nhân có thể tìm kiếm thông tin tin cậy, giảm bớt hoang mang trong quá trình điều trị.

"Chúng tôi mong muốn bệnh nhân không chỉ được chữa bệnh, mà còn được chăm sóc tinh thần, được trao niềm tin để chiến đấu", bác sĩ nói.

Lê Phương