Vực dậy sau 7 năm bị chồng thiêu sống bằng xăng

TP HCMMỗi lần nhìn các vết sẹo chằng chịt, khoảnh khắc bị chồng tưới xăng lên người đốt lại trở về trong ký ức chị Trang. Người phụ nữ chuyển vào Nam sinh sống để quên đi nỗi đau thể xác, tinh thần.

Sáng 23/11, trong căn nhà thuê ở một góc đường thuộc huyện Củ Chi, chị Hoàng Thị Trang, 33 tuổi, thức dậy dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng và bắt đầu ngày mới với những công việc quen thuộc. Thỉnh thoảng, vùng da từng bị bỏng va vào đồ vật, vách tường khiến chị nhíu mày vì ngứa ngáy, đau đớn, song đã dần quen. Hiện chị bán hàng online, giúp bản thân trang trải cuộc sống và nuôi hai con đang gửi mẹ đẻ chăm sóc ở miền Bắc.

Sinh ra và lớn lên ở Yên Bái, đến năm 2009, chị Trang lấy chồng rồi định cư ở Hưng Yên, nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Cuối năm 2016, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, người chồng tưới xăng lên cơ thể cả hai châm lửa đốt. Người phụ nữ la hét kêu cứu, gia đình và hàng xóm đến phá cửa phòng dập lửa, đưa đôi vợ chồng đi cấp cứu.

Hiện nguồn thu nhập chính của chị Trang đến từ công việc kinh doanh online. Ảnh: Mỹ Ý

Người chồng qua đời vì vết bỏng quá nặng. Còn chị Trang bị bỏng 70% cơ thể với khuôn mặt, cổ, ngực biến dạng hoàn toàn.

"Tôi tỉnh dậy hai tuần sau đó, nhìn cơ thể lành lặn ngày nào đầy vết thương, sốc, đau đớn, uất hận, chỉ muốn chết", người phụ nữ nói.

Chị Hoàng Thị Nhung, em gái chị Trang, kể thời điểm đưa vào cấp cứu, bác sĩ tiên lượng cơ hội sống của bệnh nhân là 20%, khuyên gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Bỏng xăng là tai nạn đặc biệt nguy hiểm, gây tổn thương các cơ quan. Khói hoặc hơi xăng có thể khiến tổn thương da, mắt và phổi. Đặc biệt, Carbon monoxide là một loại khí không màu, không mùi, thường gây ngộ độc và tử vong trong các vụ cháy.

May mắn, sau 4 tháng điều trị với hơn 3 cuộc phẫu thuật lớn tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, chị Trang qua cơn nguy kịch. Song, bà mẹ 2 con đóng cửa nhốt mình trong phòng, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Chị cũng trốn tránh người thân và bạn bè vì mặc cảm vẻ ngoài xấu xí.

Khi những vết bỏng lành dần, chị Trang lại phải chống chọi với các di chứng. Trời nóng khiến sẹo ngứa ngáy; đau nhức toàn thân, da khô nứt, rỉ máu khi thời tiết lạnh. Khuôn mặt biến dạng khiến việc ăn uống cũng trở nên khó khăn hơn. Hầu hết thực phẩm đưa vào đều bị trào ngược ra ngoài hoặc rơi vãi vì phần miệng co kéo do sẹo. Hai bàn tay của chị cũng bị tổn thương nặng, các ngón tay co quắp không thể làm việc. Toàn bộ vùng ngực, cổ và hai bên gò má co rút méo xệch.

Những di chứng này khiến chị rơi vào trầm cảm, luôn có ý định tự sát. "Thấy chị suy sụp, tôi còn mắng 'Chị biết em và mẹ mất bao nhiêu công sức mới cứu chị được không? Chị có biết thương mẹ, thương em và các con không mà đòi chết?'", chị Nhung nhớ lại.

Lời động viên của em gái khiến chị Trang sực tỉnh, nghĩ đến con cái và bố mẹ, người phụ nữ gắng vượt qua nỗi đau, kiên trì điều trị. Để tránh cơ thể ảnh hưởng khi "trái gió trở trời" cũng như nhanh quên đi ký ức đau buồn, chị chuyển vào miền Nam sinh sống, năm 2019.

Chị Trang hiện sống một mình tại TP HCM. Ảnh: Mỹ Ý

Từ đó đến nay, chị Trang đã trải qua 24 lần phẫu thuật lớn, nhỏ khắp các bệnh viện hai miền Nam, Bắc bằng phần tiền tích góp và một phần hỗ trợ từ mạnh thường quân. Mỗi lần mổ đều phải gây mê sâu, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ và nằm theo dõi nhiều ngày tại viện.

"Cứ nhớ đến khoảnh khắc gây mê là tôi sợ hãi, nhiều lúc chưa mê ngay mà cứ bị ảo giác, nửa tỉnh nửa mê, đau kinh khủng", chị chia sẻ.

Hiện, hai bàn tay của chị đã được ghép da, các ngón tay được cố định bằng đinh, giúp dễ dàng hơn trong sinh hoạt. Phần da ở cổ và mặt tái tạo lại bằng kỹ thuật vi phẫu, lấy từ da ở lưng, để tránh tình trạng co kéo vết sẹo. Đây cũng là hai lần phẫu thuật đau đớn nhất chị Trang từng trải qua, phải nằm bất động 3, 4 ngày sau mổ, dùng những loại thuốc giảm đau mạnh nhất.

Sắp tới, các bác sĩ sẽ tiếp tục phẫu thuật thêm 3-4 lần nữa để lấy bớt phần mỡ gò má và tạo hình lại khuôn môi nhằm có thể ăn uống dễ dàng và trông thẩm mỹ hơn.

Hiện sức khỏe chị Trang đã ổn định, có thể tự lo mọi sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Mỹ Ý

Hiện, sức khỏe của chị dần cải thiện, có thể tự chạy xe máy, nấu ăn, gõ máy tính, bấm điện thoại... Dần dần, người phụ nữ cũng chấp nhận sự thật cũng như các khiếm khuyết của bản thân, coi biến cố đã qua là "duyên nợ". Từ một người luôn tự ti, mặc cảm, giờ đây chị tự tin, thoải mái diện những bộ quần áo yêu thích, thường xuyên đi ăn uống, gặp gỡ bạn bè.

Theo PGS Vũ Quang Vinh, Phó giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Chủ nhiệm Bộ môn phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ (Học viện Quân Y), những loại hóa chất gây bỏng có độ tàn phá khủng khiếp, không chỉ da bị tổn thương, gây biến dạng khuôn mặt, để lại sẹo co kéo vùng cổ, mặt, gây tự ti, mặc cảm cho các bệnh nhân mà cả bộ phận phía trong như xương cũng có thể bị phá hủy. Ngoài ra, các nạn nhân gặp phải những sang chấn tâm lý sau tai nạn, mất nhiều thời gian để phục hồi.

Thông thường, người bệnh sau khi khỏi sẽ biết ơn các thầy thuốc nhưng cũng không ít trường hợp bệnh nhân bị bỏng "thập tử nhất sinh" được cứu sống đã oán trách, bắt đền bác sĩ vì không cho họ "được chết". Do đó, khi cứu chữa các nạn nhân bị bỏng nặng, các bác sĩ luôn chú ý điều trị và chăm sóc các vết thương thể chất cũng như tinh thần của họ.

Với chị Trang, việc vượt qua được những cơn trầm cảm là điều may mắn nhất. "Hiện tôi không suy nghĩ gì chuyện đã qua, chỉ muốn sống cho hiện tại, hài lòng, hạnh phúc với những gì đang có", người phụ nữ chia sẻ, thêm rằng khi buông bỏ được quá khứ, chị cảm thấy bản thân cũng giống người bình thường, không còn ám ảnh bởi những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể.

Mỹ Ý