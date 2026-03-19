Vua và Hoàng hậu Thái Lan tự lái chuyên cơ thăm Lào

Vua Vajiralongkorn và Hoàng hậu cùng trực tiếp điều khiển chuyên cơ hoàng gia hạ cánh xuống thủ đô Vientiane trong chuyến thăm Lào ngày 16-18/3.

Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida ngày 16/3 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào, kéo dài đến ngày 18/3. Chuyến thăm diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Hoàng gia Thái Lan đến quốc gia láng giềng kể từ năm 1994.

Trong hành trình này, Vua Vajiralongkorn đã trực tiếp điều khiển phi cơ hoàng gia Boeing 737-800 hạ cánh xuống sân bay Wattay ở thủ đô Vientiane. Hoàng hậu Suthida ngồi cạnh, đảm nhiệm vai trò cơ phó.

Vua Vajiralongkorn từng là phi công trong quân đội hoàng gia Thái Lan. Ông từng điều khiển cả máy bay dân sự lẫn quân sự. Trong khi đó, Hoàng hậu Suthida từng là tiếp viên các hãng hàng không JALways và Thai Airways trước khi nhập ngũ năm 2008. Bà kết hôn với Quốc vương Vajiralongkorn năm 2019 và được sắc phong làm Hoàng hậu tại lễ đăng quang của nhà vua sau đó.

Vua và Hoàng hậu Thái Lan đều là phi công được cấp chứng chỉ, có thể điều khiển nhiều loại máy bay khác nhau, và đều sở hữu giấy phép phi công thương mại (CPL) do Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cấp.

Vua và Hoàng hậu Thái Lan từng điều khiển phi cơ hoàng gia trong chuyến thăm Bhutan năm 2025. Khi đó, hai người đã phải tập luyện trước trên hệ thống giả lập của quân đội để chuẩn bị cho việc cất và hạ cánh tại một trong những đường băng khó tiếp cận nhất thế giới.

Như Tâm (Theo Khaosod, Royal News)