Vua Tutankhamun có thể chết do tai nạn giao thông

Ai CậpNhững bằng chứng trong hầm mộ và việc phân tích hài cốt vua Tutankhamun cho thấy, có thể ông đột ngột chết trẻ do ngã khỏi xe ngựa.

Bản sao xe ngựa của vua Tutankhamun. Ảnh: Wikimedia

Lý do vua Tutankhamun (cai trị Ai Cập cổ đại khoảng năm 1332 - 1323 trước Công nguyên) chết trẻ là một trong những bí ẩn khảo cổ học lớn, dù có bằng chứng cho thấy có thể ông mất mạng sau khi ngã khỏi xe ngựa, IFL Science hôm 10/11 đưa tin.

Nhóm chuyên gia gồm A. van As tại Đại học Limpopo và R. Brown tại Đại học Cape Town, cho rằng Tutankhamun có thể là trường hợp tử vong do tai nạn giao thông đầu tiên ở châu Phi. Trong nghiên cứu mới, xuất bản trên tạp chí South African Journal of Surgery, họ đã tổng hợp tất cả dữ liệu ủng hộ lý thuyết này và kết luận, vụ tai nạn có thể đủ nghiêm trọng để khiến Tutankhamun tổn thương nội tạng.

Năm 1922, khi phát hiện xác ướp vua Tutankhamun, các nhà khảo cổ đã nhận thấy vị vua khoảng 19 tuổi được chôn cất vội vàng trong một hầm mộ quá lớn với ông, có thể vốn dành cho người khác. Điều này khiến họ cho rằng cái chết của vị vua xảy ra đột ngột.

Ảnh chụp tia X năm 1968 củng cố cho giả thuyết trên khi hé lộ những mảnh xương vỡ trong hộp sọ. Thời điểm đó, lời giải thích phổ biến là vị vua trẻ bị kẻ thù đánh chết bằng dùi cui. Tuy nhiên, những nghiên cứu tiếp theo không ủng hộ giả thuyết bạo lực chính trị này vì cho thấy hộp sọ thực chất vẫn nguyên vẹn. Những mảnh xương có lẽ chỉ là một phần cột sống vỡ ra trong quá trình ướp xác.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy hài cốt bị thiếu một phần lớn ở thành ngực và vài đoạn xương sườn. Một điều khó hiểu khác là tim và phổi của Tutankhamun cũng không được đặt vào các lọ thủy tinh chôn cùng xác ướp. Điều này khiến các chuyên gia suy đoán, nội tạng của ông có thể bị loại bỏ do một thương tích nặng ở ngực khiến chúng dập nát.

Năm 2005, kết quả chụp CT hé lộ một vết gãy ở đầu xa xương đùi bên trái, ngay phía trên đầu gối. Việc ướp nhựa resin trong vết gãy cho thấy đây là vết gãy mới, hở, và xuất hiện ngay trước khi Tutankhamun chết vì không có dấu hiệu lành xương. 3.500 năm trước, khi chưa có thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng, việc tử vong do gãy xương hở rất có thể xảy ra.

Về nguyên nhân dẫn đến vết thương, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng mộ của Tutankhamun chứa vài cỗ xe ngựa với bánh xe rất mòn và có những mô tả cổ xưa cho thấy ông ngồi trên cỗ xe như vậy. Việc Tutankhamun có bàn chân khoèo bẩm sinh cũng dẫn đến suy đoán rằng ông đã sử dụng xe ngựa để đi lại.

Theo nhóm nghiên cứu, loại gãy xương mà Tutankhamun gặp phải cực kỳ hiếm ở trẻ em. Gãy xương hở thường do chấn thương mạnh, ví dụ như va chạm xe, ngã từ trên cao hoặc chấn thương thể thao nghiêm trọng. "Chúng tôi cho rằng pharaoh Tutankhamun ngã khỏi xe ngựa do chân trái yếu. Khi ngã, ông bị đa chấn thương, bao gồm chấn thương ngực và gãy xương đùi", nhóm nghiên cứu viết.

Tình huống dẫn đến vụ tai nạn xe ngựa chưa rõ ràng, nhưng một điểm đáng chú ý là hầm mộ của Tutankhamun chứa đầy rượu. Do đó, có thể vụ tai nạn xảy ra khi ông say rượu và điều khiển xe ngựa.

Thu Thảo (Theo IFL Science)