Vừa truyền hóa chất vừa giữ con cho thai phụ ung thư cổ tử cung

Hà NộiMang thai ở tuần 22, người phụ nữ 29 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung, được bác sĩ điều trị theo phác đồ hóa chất 4 chu kỳ nhằm kiểm soát bệnh và giữ thai nhi.

Bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3, khối sùi 4x5 cm. "Khi nghe bác sĩ kết luận ung thư, tôi sợ hãi, không biết con có cơ hội sống hay bản thân tôi có kịp nhìn thấy con chào đời", người phụ nữ nói.

Các bác sĩ hội chẩn liên khoa tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương quyết định áp dụng phác đồ hóa chất 4 chu kỳ ngay trong thai kỳ, nhằm vừa kiểm soát bệnh ung thư vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến thai nhi.

Trước khi điều trị, thai phụ rất lo hóa chất sẽ gây hại cho thai nhi. Tuy nhiên, TS.BS Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa Phụ Ung thư, giải thích theo các nghiên cứu và khuyến cáo mới nhất, hóa chất khi được lựa chọn hợp lý sẽ không gây dị dạng thai và vẫn giúp khống chế được bệnh ung thư.

"Với trường hợp này, mục tiêu của chúng tôi là kiểm soát khối u đồng thời đưa thai nhi đến giai đoạn có thể nuôi sống được, để cứu cả mẹ và con", bác sĩ Thắng nói.

Đến tuần 33, thai phụ rỉ ối phải nhập viện theo dõi, tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi. Ba tuần sau kết thúc hóa trị, ngày 7/8 êkíp mổ đón bé trai nặng 1,9 kg khỏe mạnh, đồng thời cắt tử cung cho mẹ triệt căn ung thư, vét hạch chậu hai bên trong cùng một thì. Khối u sau mổ được gửi giải phẫu mẫu bệnh để quyết định điều trị bổ trợ nếu cần.

Bé trai chào đời khỏe mạnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Thắng cho hay đây là một ca bệnh phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa chuyên môn sản khoa, ung thư phụ khoa, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh. Trong quá trình phẫu thuật, êkíp gặp nhiều khó khăn khi bệnh nhân vừa trải qua hóa trị, lại phải phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung triệt căn ngay sau đó, nên nguy cơ mất máu, tổn thương niệu quản, bàng quang, mạch máu. Các bác sĩ phải chạy đua vừa đảm bảo an toàn cho mẹ, vừa bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bé.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ ung thư cổ tử cung khi đang mang thai không đồng nghĩa với việc phải chấm dứt thai kỳ. Nếu được chẩn đoán sớm và áp dụng phác đồ phù hợp, người bệnh có thể kiểm soát bệnh và giữ thai đến khi đủ tháng. Hóa trị trong thai kỳ, nếu đúng chỉ định, không làm bệnh tiến triển nặng hơn và giúp duy trì sự sống cho thai nhi.

Lê Nga