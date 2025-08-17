'Vua tôm' Minh Phú lãi gấp 4 lần nửa đầu năm

Minh Phú lãi sau thuế gần 177 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, cao hơn cùng kỳ gần 4 lần, nhờ tăng sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng giá trị gia tăng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất nửa năm mới công bố, Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC) ghi nhận doanh thu 6.485 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu thị trường Bắc Mỹ và Nhật Bản cùng tăng hai chữ số, lần lượt đóng góp 1.960 tỷ và 1.590 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh số từ thị trường châu Âu và Australia giảm mạnh.

Biên lợi nhuận gộp của "vua tôm" trong giai đoạn này xấp xỉ 10,5%, cao hơn cùng kỳ gần một điểm phần trăm. Điều này cộng thêm lãi chênh lệch tỷ giá tăng và chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp giảm giúp Minh Phú lãi sau thuế gần 177 tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần nửa đầu năm ngoái.

Trong thư giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 15/8, ông Lê Văn Điệp - Phó tổng giám đốc Minh Phú - cho hay lợi nhuận tăng vọt bởi công ty đẩy mạnh sản xuất và bán các mặt hàng giá trị gia tăng.

Minh Phú đặt mục tiêu năm nay doanh thu 15.667 tỷ đồng và lãi sau thuế 997 tỷ, cao hơn nhiều so với các năm trước.

Năm 2023 và 2024, công ty lần lượt lỗ 105 tỷ và 190 tỷ đồng. Theo ban lãnh đạo, lợi nhuận âm hai năm liên tiếp một phần vì công ty tập trung giải quyết hàng tồn kho nên chịu lỗ 3-5 USD một kg. Trước đây, có thời điểm công ty tồn kho lên đến 20.000 tấn, nhưng đến cuối năm ngoái giảm còn 10.300 tấn.

Tại phiên họp cổ đông thường niên cuối tháng 6, lãnh đạo Minh Phú cho biết sau khi cơ bản giải quyết vấn đề hàng tồn kho, năm nay họ tập trung phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng vốn là thế mạnh, thay vì cạnh tranh giá nguyên liệu với Ecuador, Ấn Độ - hai quốc gia xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, họ sẽ tự động hóa và nâng cấp dây chuyền sản xuất tại các nhà máy.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Minh Phú hơn 9.380 tỷ đồng, còn nợ phải trả khoảng 4.240 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối hiện xấp xỉ 500 tỷ đồng. Năm nay, công ty dự kiến chia cổ tức tiền mặt 2-8% và kế hoạch này đã được cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên.

Phương Đông