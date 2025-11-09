'Vua tôm' lãi đậm

Minh Phú lãi trước thuế hơn 250 tỷ đồng trong quý III, mức cao nhất khoảng ba năm trở lại đây, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ nặng.

Báo cáo tài chính quý III của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) ghi nhận doanh thu thuần giảm 13%, đạt khoảng 3.780 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giai đoạn này vọt lên 600 tỷ đồng, gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp theo đó tăng lên 16%, trong khi cùng kỳ chưa đến 9%.

Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ông Lê Văn Điệp, Phó tổng giám đốc công ty, cho biết biên lợi nhuận cải thiện mạnh nhờ đẩy mạnh sản xuất và bán những mặt hàng giá trị gia tăng.

Trước đây, các sản phẩm truyền thống như tôm sú, tôm thẻ chân trắng tươi và hấp là nguồn thu chủ lực. Những năm gần đây, công ty tập trung vào các sản phẩm giá trị gia tăng, chế biến sâu và tôm tinh chế ăn liền để ứng phó với áp lực cạnh tranh từ những đối thủ lớn như Ecuador, Ấn Độ, Indonesia. Hai năm gần nhất, các mặt hàng này đều đóng góp hơn phân nửa doanh thu.

Trong quý III, nhiều khoản chi phí trọng yếu như lãi vay, bán hàng, quản lý công ty... được cắt giảm. Nhờ đó, Minh Phú lãi trước thuế 250 tỷ đồng và lãi sau thuế 228 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lần lượt lỗ 73 tỷ đồng và 90 tỷ đồng. Đây là quý có lợi nhuận tốt nhất trong ba năm qua.

Lũy kế chín tháng, Minh Phú thu hơn 10.250 tỷ đồng và lãi sau thuế 410 tỷ đồng, cải thiện vượt trội so với khoản lỗ 44 tỷ đồng của cùng kỳ. Dù vậy, kết quả này vẫn kém tương đối xa kế hoạch doanh thu cả năm hơn 15.667 tỷ đồng và lãi sau thuế 997 tỷ đồng.

Minh Phú báo lỗ trong hai năm gần nhất, lần lượt 105 tỷ đồng và 190 tỷ đồng. Công ty cho biết nguyên nhân chính là phải thanh lý hàng tồn kho, chấp nhận chịu lỗ 3-5 USD mỗi kg. Lượng hàng tồn kho cao điểm lên đến 20.000 tấn, nhưng đến cuối năm ngoái đã giảm mạnh còn 10.300 tấn. Vấn đề này cơ bản được giải quyết trong năm nay để tập trung vào sản phẩm giá trị gia tăng, thay vì cạnh tranh giá nguyên liệu với các nước khác.

"Với cách tiếp cận linh hoạt, Minh Phú tự tin có thể đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm nay", ban lãnh đạo nói với cổ đông tại phiên họp thường niên vào cuối tháng 6.

Tính đến hết quý III, Minh Phú có tổng tài sản 10.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 620 tỷ đồng.

Phương Đông