Vừa nhập học, gần 7.000 sinh viên đã đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh

Với IELTS 5.5 trở lên, gần 7.000 tân sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân được công nhận đạt đầu ra tiếng Anh, trong khi việc này thường vào cuối khóa.

TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), sáng 12/9 cho biết năm nay trường có gần 8.860 sinh viên chính quy nhập học, khoảng 80% đã đạt chuẩn đầu ra về tiếng Anh.

Hiện, chuẩn này ở Đại học Kinh tế Quốc dân là 5.5 với chương trình chuẩn, 6.0 với chương trình chất lượng cao, định hướng ứng dụng và 6.5 với nhóm dạy bằng Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh.

"Đây là năm có tỷ lệ tân sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cao nhất", ông Đức nói. Trong nhóm đạt, khoảng 82% có IELTS 6.5 trở lên - ngưỡng giúp sinh viên đạt hoặc thừa chuẩn của tất cả ngành.

Theo ông Đức, con số này cho thấy chất lượng đầu vào về năng lực ngoại ngữ của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân không ngừng cải thiện. Điều này giúp các em dễ tiếp cận với các nguồn học liệu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; tạo thuận lợi để trường phát triển tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Những sinh viên đã đạt chuẩn đầu ra sẽ được bảo lưu kết quả cho tới khi xét công nhận tốt nghiệp, không phải thi lại, dù chứng chỉ IELTS chỉ có thời hạn hai năm.

Thông thường, hầu hết đại học xét công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên vào năm cuối. Đến nay, chưa trường nào công bố dữ liệu tương tự NEU.

Cũng theo ông Đức, khoảng 50% tân sinh viên có điểm xét tuyển từ 27 trở lên, trong đó 21 em đạt tuyệt đối 30/30 điểm. Ba trường THPT có nhiều học sinh trúng tuyển nhất là Kim Liên, Việt Đức, Phan Đình Phùng, đều ở Hà Nội.

Tân sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong tuần sinh hoạt công dân, tháng 9/2025. Ảnh: Youth NEU Media

Những năm gần đây, ngoài Kinh tế Quốc dân, một số trường khác như Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao... ghi nhận số sinh viên có chứng chỉ IELTS tăng cả về "chất và lượng". Vì vậy, các trường đang thay đổi chương trình đào tạo theo hướng cập nhật kiến thức, cải tiến các học phần tiếng Anh và tăng chất lượng giảng viên.

Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến nâng chuẩn đầu ra lên 6.0 IELTS vào năm 2030, theo Đề án phát triển tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai cách đây vài tháng.

Mặt khác, các chuyên gia tuyển sinh lưu ý sinh viên không nên chủ quan, ngay cả khi đã đạt chuẩn đầu ra, vì có nền tảng tiếng Anh tốt không đồng nghĩa thành thạo tiếng Anh chuyên ngành.

"Không phải cứ có IELTS cao là sẽ học tốt, hoặc sinh viên IELTS 8.0 sẽ đạt điểm chuyên ngành cao hơn người 6.5", ông Đức từng chia sẻ với VnExpress cuối năm ngoái. "Điều quan trọng là khả năng tự học, tìm tòi tài liệu và sử dụng kỹ năng ngoại ngữ đã có để phát triển kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực sinh viên theo đuổi".

Thanh Hằng