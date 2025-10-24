'Vua nha đam' lãi kỷ lục

GC Food, doanh nghiệp dẫn đầu thị phần nha đam và thạch dừa trong nước, vừa ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 79,5 tỷ đồng trong 9 tháng, cao nhất từ trước đến nay và đạt 88% kế hoạch năm.

Theo báo cáo tài chính quý III của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food) ghi nhận doanh thu thuần 192 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế quý này đạt 31,6 tỷ đồng, tăng 38%.

Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt 526 tỷ đồng, tăng 22%, còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 79,5 tỷ đồng - cao nhất từ trước đến nay, tăng 45% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 88% kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch HĐQT GC Food, cho biết lợi nhuận tăng nhờ doanh thu cao hơn, chi phí tài chính giảm và biên lợi nhuận gộp cải thiện. Chi phí tài chính quý III giảm 11% do dư nợ và lãi suất vay giảm, trong khi doanh nghiệp chủ động vùng nguyên liệu và tối ưu vận hành.

Tháng 8 vừa qua, Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu (AIG) trở thành cổ đông chiến lược của GC Food sau khi mua hơn 7,1 triệu cổ phiếu GCF phát hành riêng lẻ, nâng tỷ lệ sở hữu từ 34,73% lên 52,87%.

Vùng nguyên liệu của GC Food tại Ninh Thuận. Ảnh: GC Food

Thành lập năm 2011 tại Ninh Thuận, GC Food khởi đầu từ trồng nha đam, sau đó xây dựng nhà máy chế biến và phát triển chuỗi giá trị khép kín. Hiện doanh nghiệp dẫn đầu thị phần nha đam và thạch dừa trong nước, xuất khẩu sang 27 quốc gia.

Năm 2024, GC Food đạt 475 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 70 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đồng thời công bố báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế ESG.

Thi Hà