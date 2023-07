'Vua Nha Đam' giảm lãi nửa đầu năm

Nguồn cung lá nha đam giảm mạnh khiến nửa đầu năm, G.C Food chỉ lãi trước thuế 17 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo quý II của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C cho thấy nửa đầu năm, doanh thu thuần đạt 235 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế 6 tháng giảm 36%, đạt 17 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân lợi nhuận giảm so với cùng kỳ 2022, ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch HĐQT GC Food cho biết năm nay, vùng trồng nha đam bị ảnh hưởng nặng bởi đợt mưa và ngập cuối năm ngoái. Do đó diện tích vùng trồng giảm từ gần 300 ha xuống khoảng 100 ha. Trong đó, 80 ha nha đam bị thiệt hại nặng do mưa bão nên công ty bị hụt nguồn cung 6 tháng đầu năm.

Ngoài ra, công ty cũng chủ động tăng giá mua lá nha đam từ 2.500 đồng một kg lên 4.600 đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái, nhằm hỗ trợ nông dân tái canh tác.

Hiện, việc phục hồi vùng trồng nha đam mất nhiều thời gian (từ 8-12 tháng) và gặp khó khăn do thời tiết nắng nóng cực đoan khiến cây con chậm lớn, xuất hiện nhiều bệnh như thối nhũn, teo đầu lá làm hư hại 20-40% cây trồng trên mỗi vườn.

"Chúng tôi đang phải trợ giá để bà con phục hồi sản xuất. Công ty cũng đầu tư nâng công suất phòng cấy mô, đến năm 2024 có thể cung cấp 3 triệu cây giống cho nông dân", ông Thứ nói.

Theo ông này, hoạt động kinh doanh thạch dừa đạt kết quả tốt giúp công ty có lợi nhuận cao. Năm nay, công ty này mở rộng thêm nhiều thị trường quốc tế mới - trong đó có khu vực Trung Đông. Hàng được bán với giá cao nên thạch dừa mang về gần 100 tỷ đồng doanh thu, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thạch dừa đang là sản phẩm "cứu cánh" cho doanh nghiệp trước bối cảnh nguyên liệu nha đam bị ảnh hưởng. Ảnh: Thi Hà

Nửa cuối năm, ông Thứ cho biết sẽ tập trung khôi phục vùng trồng nha đam để hướng tới vùng nguyên liệu xanh, bền vững và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thạch dừa nội địa và quốc tế.

G.C Food đang chiếm hơn 8% thị phần tại Hàn Quốc và trên 9% ở Nhật Bản. Ba năm tới, công ty đặt mục tiêu chiếm khoảng 15-20% thị trường nha đam tại hai thị trường này.

G.C Food mới gia nhập ngành nha đam hơn 10 năm, họ là doanh nghiệp sản xuất mặt hàng này dẫn đầu thị trường Việt với sản lượng 12.000-15.000 tấn một năm, có mặt ở 20 quốc gia trên thế giới. Công ty sở hữu nhà máy chế biến nha đam Vietfarm (Ninh Thuận) với công suất 35.000 tấn lá tươi mỗi năm, cho ra 15.000 tấn thành phẩm.

Thi Hà