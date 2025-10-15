Vua Nệm truyền thông điệp ngủ đủ giấc bằng đoàn diễu hành pyjama

Hà NộiVua Nệm tổ chức roadshow (truyền thông lưu động) pyjama trên phố, lan tỏa thông điệp "ngủ đủ" theo cách trẻ trung, sáng tạo, nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập.

Sáng 14/10, nhiều người dân Hà Nội bắt gặp một đoàn diễu hành đặc biệt đi qua các tuyến phố trung tâm. Hàng chục bạn trẻ trong trang phục ngủ, di chuyển bằng xe mui trần và xe SH màu hồng mang logo Vua Nệm đã tạo nên khung cảnh lạ mắt.

Đoàn diễu hành di chuyển bằng xe mui trần và xe SH màu hồng. Ảnh: Vua Nệm

Hoạt động này nằm trong chiến dịch "Vua Nệm nhắc đi ngủ" nhân dịp thương hiệu kỷ niệm 18 năm thành lập. Sau khi gây chú ý trên mạng xã hội với câu nói "Đừng skip quảng cáo, hãy skip những đêm mất ngủ", thương hiệu tiếp tục mang thông điệp ra đời thực, lan tỏa lời nhắc về giấc ngủ theo các hài hước, gần gủi.

Video quảng cáo thông điệp nhắc đi ngủ sớm của Vua Nệm. Ảnh: Vua Nệm

Sau vài giờ, hình ảnh đoàn diễu hành phủ sóng mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Đại diện thương hiệu cho biết, khoảng 37% người trẻ Việt Nam gặp vấn đề về giấc ngủ do thói quen thức khuya, sử dụng thiết bị điện tử. Vua Nệm muốn khơi gợi nhận thức về sức khỏe giấc ngủ từ những hành động nhỏ, như việc đi ngủ sớm.

Những thông điệp nhãn hàng muốn truyền tải. Ảnh: Vua Nệm

Dịp này, doanh nghiệp cũng triển khai chương trình tri ân khách hàng trên toàn hệ thống cửa hàng và website vuanem. Người mua hàng trong giai đoạn này có cơ hội nhận quà tặng vỏ gối ôm phiên bản đặc biệt 18 năm, ghế massage trị giá tới 25 triệu đồng, giảm giá nệm đến 8 triệu đồng, cùng hơn 1.800 phần quà.

Thời gian tới, Vua Nệm cho biết tiếp tục theo đuổi hình ảnh trẻ trung, sáng tạo trong hành trình mang đến giấc ngủ ngon cho người Việt. Thương hiệu tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu giá thành để tiếp cận nhiều khách hàng hơn, đồng thời củng cố vị thế tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc giấc ngủ.

Thái Anh