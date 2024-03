Vua Nệm mua lại hơn 90 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Vua Nệm chủ động thanh toán trước hạn 90,3 tỷ đồng, tương đương 60% lô trái phiếu VUNCH2224001.

Lô trái phiếu VUNCH2224001 có giá trị 150 tỷ đồng, phát hành ngày 26/5/2022, đáo hạn 26/5/2024. Lãi suất cho lô trái phiếu này ở mức 12,5% một năm, trả lãi mỗi tháng một lần, kỳ hạn 24 tháng.

Theo đại diện Vua Nệm, việc chủ động mua lại 60% giá trị trái phiếu trước hạn để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp. Trước đó vào 11/2023, Vua Nệm đã hoàn thành tất toán lô trái phiếu VNJCH2123001 trị giá 70 tỷ đồng (đáo hạn ngày 20/11/2023). Từ dư nợ trái phiếu lên tới 180 tỷ đồng thời điểm giữa năm 2023, đến nay giảm xuống còn 59,7 tỷ đồng, tương đương với mức thanh toán hơn 120 tỷ đồng.

Bên trong một cửa hàng của Vua Nệm. Ảnh: Vua Nệm

Thông tin công bố từ Vua Nêm, tình hình kinh doanh 2 tháng đầu năm nay doanh nghiệp vượt mục tiêu lợi nhuận là 3,3 tỷ đồng. Tính từ nửa cuối năm 2023, doanh số của Vua Nệm tăng trưởng 20% so với nửa đầu năm 2023, tuy nhiên tổng chi phí hoạt động công ty tối ưu khoảng 10%. Trong đó, chi phí quản lý giảm hơn 20% so với nửa đầu năm và giảm khoảng 30% so với cùng kỳ 2022 (chủ yếu đến từ việc tối ưu cơ cấu nhân sự).

Đại diện Vua Nệm cho biết, việc tái cấu trúc tài chính bằng cách thanh toán dư nợ trái phiếu trước hạn đã giúp đơn vị giảm chi phí tài chính xấp xỉ một tỷ đồng mỗi tháng. Đến hết tháng 2, lũy kế chi phí lãi vay tiết kiệm được hơn 4 tỷ đồng. Doanh nghiệp vẫn đang tái cấu trúc toàn bộ nhằm tăng chỉ số lành mạnh cho công ty, giảm bớt áp lực về tài chính.

Cũng theo vị đại diện, năm 2023 vừa qua không mấy dễ dàng, dẫn đến sự gia tăng các vụ chậm trả nợ trái phiếu. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), quý IV/2023, tổng giá trị của các trái phiếu chậm trả cả gốc và lãi đạt gần 198.500 tỷ đồng. Bước sang năm 2024, tình hình cũng chưa khả quan hơn, lượng trái phiếu đáo hạn vào tháng 2 thấp nhất cả năm nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chậm trả. Số lượng mua lại cũng giảm hơn 43% so với cùng kỳ 2023, về khoảng 9.130 tỷ đồng.

Cũng theo vị đại diện, áp lực trả lãi và đáo hạn trái phiếu tiếp tục là gánh nặng lớn với nhiều doanh nghiệp trong năm 2024. Để vượt qua cơn bão này và hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ đúng hạn, doanh nghiệp không những phải có nền tảng tài chính vững mạnh mà còn phải có chiến lược bài bản để thích ứng với biến đổi thị trường.

(Nguồn: Vua Nệm)