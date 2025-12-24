Vua Nệm hợp tác Bedgear tại thị trường Việt Nam

Vua Nệm chính thức ký kết hợp tác với Bedgear - thương hiệu nệm đến từ Mỹ nhằm mở rộng danh mục sản phẩm cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, ngày 17/12.

Đại diện Vua Nệm cho biết, ngành hàng nệm đang chuyển dịch từ lựa chọn "êm hay cứng" sang giấc ngủ cá nhân hóa. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm nệm có tốt không mà còn coi trọng sản phẩm có hợp thói quen ngủ không, có cải thiện sức khỏe không?

Một trong những cách "giải bài toán mà khách hàng đặt ra" của Vua Nệm là bắt tay với Bedgear - thương hiệu có tiếng chú trọng vào hiệu năng sử dụng và nhu cầu người dùng. Bedgear hiện sở hữu hơn 6.500 cửa hàng bán lẻ trên toàn cầu và hơn 280 bằng sáng chế công nghệ.

Đại diện Vua Nệm và Bedgear ký kết hợp tác ngày 17/12 tại cửa hàng Vua Nệm, 16A Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Vua Nệm

Ông Ross Stuart - Chủ tịch khu vực châu Á Thái Bình Dương của Bedgear cho biết, Vua Nệm là đơn vị đầu tiên Bedgear nghĩ đến trong chiến lược mở rộng kinh doanh tại khu vực châu Á. Khu vực này hiện có nhu cầu rất lớn về đổi mới giấc ngủ. "Khi người tiêu dùng phải đối mặt với khí hậu nóng hơn, đô thị hóa dày đặc và nhịp sống nhanh, chúng tôi nhận thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang các sản phẩm giấc ngủ thoáng khí với khả năng làm mát tiên tiến", ông Ross Stuart nói.

Ông Ross Stuart chia sẻ về cột mốc hợp tác với Vua Nệm. Ảnh: Vua Nệm

Với vai trò là đối tác bán lẻ, Vua Nệm sẽ giới thiệu các dòng sản phẩm chọn lọc của Bedgear thông qua mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc. Giai đoạn đầu, Bedgear được giới thiệu tại 30 cửa hàng Vua Nệm.

Người tiêu dùng Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận các công nghệ độc quyền đã được cấp bằng sáng chế của Bedgear tại Mỹ, như công nghệ lưu thông không khí, chất liệu điều hòa nhiệt độ. Họ cũng có thể tiếp cận hệ sinh thái các sản phẩm hướng đến đáp ứng nhu cầu phục hồi tối ưu của người tiêu dùng hiện đại - những người đề cao đổi mới và sự thoải mái mang tính cá nhân hóa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - đại diện Vua Nệm chia sẻ hợp tác với Bedgear là bước tiến trong hành trình cá nhân hóa trải nghiệm giấc ngủ cho mỗi khách hàng của Vua Nệm. Theo bà, hai đơn vị chung tầm nhìn về triết lý cá nhân hóa, việc hợp tác sẽ giúp Vua Nệm phục vụ từng nhu cầu của khách hàng với độ chính xác cao hơn, từ hiệu năng đến sự thoải mái tối đa. "Quan trọng hơn, toàn bộ chuẩn mực chất lượng quốc tế của Bedgear sẽ được đưa vào hệ thống cửa hàng Vua Nệm, nơi khách hàng có thể trải nghiệm sự khác biệt", bà Huyền nói.

Bedgear tiếp cận giấc ngủ như một hệ thống hiệu năng tổng thể. Các sản phẩm hỗ trợ cơ thể xuyên suốt chu kỳ ngủ, bao gồm thiết kế tăng cường độ thoáng khí, lưu thông không khí liên tục, chất liệu thấm hút và điều hòa nhiệt độ giúp ổn định môi trường ngủ. Điểm đặc biệt, các sản phẩm nệm của Bedgear còn cho phép cá nhân hóa khả năng nâng đỡ và độ êm theo sở thích của mỗi cá nhân. Nhờ đó, người dùng khi sử dụng các sản phẩm Bedgear sẽ có được giấc ngủ chất lượng và thức dậy với trạng thái tinh thần tỉnh táo.

Các sản phẩm Bedgear hiện đang được trưng bày tại Vua Nệm. Ảnh: Vua Nệm

Đại diện Vua Nệm cho biết, hợp tác giữa Vua Nệm và Bedgear phản ánh xu hướng phát triển của ngành hàng giấc ngủ, nơi trải nghiệm và cá nhân hóa ngày càng đóng vai trò trung tâm. Thông qua việc đưa các giải pháp giấc ngủ hiệu năng cao đến gần hơn với người tiêu dùng, Vua Nệm tiếp tục mở rộng vai trò từ nhà bán lẻ sang đơn vị tư vấn và đồng hành cùng chất lượng giấc ngủ.

(Nguồn: Vua Nệm)