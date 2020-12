Vừa mổ bắt con, vừa bóc u xơ tử cung cho sản phụ

Cần ThơSản phụ 40 tuổi ở huyện Thới Lai, mang thai lần ba hơn 38 tuần, bị suy thai kèm khối u xơ tử cung kích thước lớn.

Tiếp nhận bệnh nhân hôm 3/12, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ siêu âm ghi nhận một thai sống trong tử cung đang bị suy và một nhân xơ tử cung kích thước 104 x 60 mm.

Trước đó, khi thai 12 tuần tuổi, siêu âm đã phát hiện khối u xơ tử cung kích thước 77 x 93 mm. Thai phụ được bác sĩ hướng dẫn theo dõi sự phát triển và hình thành của thai nhi, cũng như khối u xơ.

Hiện, thai bị suy, khối u xơ lớn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu vừa bắt con vừa cắt u. Do vị trí khối u ở mặt trước tử cung nên bác sĩ thực hiện mổ dọc thân tử cung bóc khối u xơ nặng 500 g, bảo tồn tử cung. Bé trai nặng 2,5 kg chào đời an toàn.

Đến sáng 7/12, sức khỏe hai mẹ con ổn định, xuất viện.

Bác sĩ thăm khám cho mẹ con sản phụ trước khi xuất viện. Ảnh: Thanh Phong

Bác sĩ Lâm Đức Tâm, phó Khoa sản, cho biết u xơ tử cung là u lành tính xuất phát từ tế bào cơ tử cung, thường gặp ở phụ nữ trên 30 tuổi và khoảng 2-11% phụ nữ mang thai.

Tùy vị trí, kích thước, số lượng của u xơ mà ảnh hưởng lên thai kỳ khác nhau. Thai phụ có thể không xuất hiện triệu chứng, hoặc gặp biến chứng nghiêm trọng như hoại tử, xuất huyết, sảy thai, sinh non, nhau bong non (sự bong sớm của nhau thai chưa trưởng thành, là một biến chứng nghiêm trọng của thai kỳ), băng huyết sau sinh... Khối u xơ kích thước lớn sẽ tăng nguy cơ nhau bong non...

