Vừa hồi sức vừa hóa trị cứu thiếu niên 17 tuổi trong tình thế 'nghìn cân treo sợi tóc'

Hà NộiThiếu niên 17 tuổi hôn mê bởi khối u phát triển lan tràn quanh não thất gây ứ nước não nguy cơ tử vong, các bác sĩ vừa hồi sức sau mổ vừa hóa trị cứu bệnh nhân.

Các bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, xạ trị, hóa trị, hồi sức của Bệnh viện K hội chẩn, nhận định đây là ca khó, bệnh nhân có thể tử vong do bệnh đã tiến triển lan tràn.

Người bệnh được phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất xuống ổ bụng để giải quyết tình trạng ứ nước não thất. Xét nghiệm các chất chỉ điểm ung thư trong dịch não tủy cho thấy người bệnh bị u tế bào mầm nội sọ. Sau phẫu thuật một ngày, người bệnh vẫn hôn mê, các bác sĩ quyết định vừa hồi sức vừa điều trị hóa chất.

"Đây là một thách thức lớn do tình trạng người bệnh đang ở hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc, nếu chờ sau mổ ổn định mới điều trị hóa chất thì u có thể tiến triển rộng hơn", PGS.TS.BS Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, nói hôm 25/11.

Bệnh nhân tiến triển tốt sau phẫu thuật. Ảnh: Mạnh Trần

May mắn, sau 10 ngày điều trị hóa chất đợt một, bệnh nhân có thể cai máy thở, chủ động ăn uống, đi lại và không còn yếu mệt như thời gian đầu nhập viện. Đây là một bước tiến triển mà gia đình người bệnh gọi là "phép màu ngoài mong đợi".

PGS Liên cho hay thách thức lớn nhất của ca này là phải tiến hành cấp cứu tình trạng ứ nước, nhanh chóng chẩn đoán bệnh và điều trị hóa chất song song với hồi sức. "Bệnh nhân tỉnh lại sau 19 ngày là dấu hiệu tốt, cho thấy điều trị cấp cứu và hồi sức được thực hiện kịp thời và hiệu quả".

Ung thư tế bào mầm nội sọ là bệnh hiếm gặp, chiếm khoảng 1-3% các tổn thương nội sọ ở trẻ em và phổ biến ở nam giới. Nguyên nhân gây ra khối u này chưa được xác định rõ, nhưng chúng xuất phát từ các tế bào mầm di chuyển bất thường trong quá trình phát triển phôi thai, thường tập trung ở vùng tuyến tùng, trên yên hoặc đồi thị.

Đây là khối u đáp ứng tốt với hóa chất và xạ trị; tỷ lệ sống sót bệnh nhân u tế bào mầm nội sọ sau hóa xạ trị có thể từ 70% đến 80% trong 10 năm. Tỷ lệ này phụ thuộc nhiều vào loại u, giai đoạn bệnh và các yếu tố cá nhân của bệnh nhân.

Ths.BS Hoàng Thu Trang, Phó trưởng Khoa Nội Nhi, Bệnh viện K, cho biết bệnh nhân này là ca đặc biệt về mức độ tiến triển của khối u tế bào mầm trong não. Việc phối hợp giữa ngoại khoa tại khoa Ngoại thần kinh, Hồi sức cấp cứu, Nội Nhi là rất quan trọng, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Bệnh nhân tiếp tục hóa xạ trị theo phác đồ chuẩn để đạt hiệu quả tối ưu và giảm nguy cơ tái phát.

Lê Nga