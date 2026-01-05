Lại gây thêm nợ, tôi phải làm sao để cứu vãn gia đình

Cả gia đình vất vả làm để trả nợ cho tôi lần trước, giờ phát sinh thêm nợ, tôi vô cùng lo sợ gia đình biết sẽ suy sụp.

Tôi 30 tuổi, có hai con, đang sống chung với bố mẹ. Trước tôi sa vào lô đề, cá độ bóng đá dẫn đến thua lỗ. Tôi phải vay ngân hàng và cả tín dụng đen với tổng số nợ khoảng 600 triệu đồng. Khi đó, tôi đi làm chỉ để trả tiền lãi, không đưa được tiền cho gia đình chi tiêu vì toàn bộ thu nhập đều dùng để trả nợ. Sau một thời gian ngắn, do lãi suất quá cao, cộng thêm vợ không chịu nổi cuộc sống như vậy nên đã đòi ly hôn. Bố mẹ phải đứng ra vay tiền để trả hết khoản nợ cho tôi, đồng thời yêu cầu tôi viết giấy cam kết mỗi tháng phải trả 15 triệu đồng.

Khoảng 4–5 tháng sau, tôi chuyên tâm làm ăn, trả nợ đều đặn mỗi tháng từ 15–20 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó tôi lại tái nghiện cờ bạc và tiếp tục vay tín dụng đen cùng thẻ tín dụng, với số nợ khoảng 500 triệu đồng. Hiện tại, mỗi tháng tôi phải trả nợ khoảng 30 triệu đồng. Bố mẹ và vợ vẫn chưa biết về khoản nợ này.

Thực tế, cả gia đình từng vất vả làm lụng để trả nợ cho tôi lần trước, giờ lại phát sinh thêm nợ, tôi vô cùng lo sợ gia đình biết sẽ suy sụp. Sức khỏe của ông bà không còn tốt, tôi sợ ông bà lo lắng rồi sinh bệnh. Vợ tôi đang đòi đưa con về nhà ngoại. Hiện tại, tôi không biết phải xử lý thế nào để có thể tiếp tục cố gắng làm việc chân chính, không tái phạm, không sa ngã thêm lần nào nữa. Mong được các bạn chia sẻ.

Hoàng Hải