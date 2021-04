Vua Cua thay đổi chiến lược kinh doanh thời Covid-19

Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề của cuộc sống, trong đó, kinh doanh thức phẩm và đồ uống (F&B) là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Lệnh cấm mở cửa được ban hành, hành vi chi tiêu của khách hàng giảm sút trong mùa dịch... khiến nhiều thương hiệu nhà hàng phải đóng cửa do không thích ứng kịp.

Thư Đoàn - CEO Vua Cua.

Dưới đây là chia sẻ từ chị Thư Đoàn - CEO chuỗi nhà hàng Vua Cua - về cách giúp thương hiệu này có thể trụ vững qua mùa Covid-19, mà không phải đóng cửa bất cứ một chi nhánh nào.

- Nhà hàng Vua Cua hoạt động thế nào trong mùa dịch Covid-19?

- Trong thời kỳ Covid-19, Vua Cua vẫn là cua, chỉ toàn là cua thôi. Thực chất khi dịch bắt đầu diễn ra, tôi đã rất lo lắng nhưng ngay lập tức bản năng của một người làm kinh doanh thôi thúc phải tìm ra giải pháp để thích nghi. Trong đó, điều khiến tôi trăn trở nhất là làm sao giữ được "cơn thèm" của khách hàng với cua - loại thực phẩm có thể được coi là xa xỉ trong mùa dịch.

- Vua Cua làm gì để thích nghi trong mùa Covid-19?

- Việc thay đổi lớn nhất trong mùa dịch của Vua Cua chính là chuyển dịch định vị của thương hiệu để phù hợp những hành vi mới của khách hàng. Điều này áp dụng cho cả khách hàng trung thành của Vua Cua và cả những thực khách mới. Tôi mong muốn thương hiệu của mình có thể gần gũi hơn với khách hàng và hỗ trợ tối đa cho trải nghiệm ăn uống của họ.

- Việc chuyển dịch định vị của Vua Cua được thể hiện ra sao?

- Định vị của Vua Cua vẫn không thay đổi, chỉ là trong thời điểm khó khăn này chúng tôi muốn bước một chân đến gần hơn với khách hàng của mình. Với Vua Cua, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng giống như giữa những người bạn tương hỗ cho nhau. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt thì khách hàng sẵn lòng ủng hộ. Nếu Vua Cua chăm sóc và nắm bắt tâm lý khách hàng tốt thì họ từ bạn trở thành bạn thân, hay còn gọi là khách hàng trung thành.

Những món ăn hấp dẫn và bắt mắt từ cua giúp Vua Cua chiếm được nhiều cảm tình của thực khách.

Trong bối cảnh Covid-19, Vua Cua vẫn giữ nguyên chất lượng, chỉ có giá là ưu đãi hơn để làm vui lòng những người bạn yêu các món cua tại nhà hàng này. Tôi hy vọng mọi người không ngại ăn cua trong mùa dịch.

- Điều gì khiến khách hàng ngại đến Vua Cua trong mùa dịch?

- Covid-19 xuất hiện, chi tiêu của người tiêu dùng bị giảm sút, tuy nhiên họ vẫn muốn ăn cua. Nhưng, nếu với giá cua như hiện tại thực sự khiến họ phải cân nhắc trước mỗi bữa ăn. Nói cách khác họ ngại phải chi tiền quá nhiều cho một bữa ăn. Với tâm lý như vậy, dù chất lượng món ăn có tốt thế nào, khách hàng cũng không cảm thấy ngon miệng như trước. Điều đó vô hình chung khiến khách hàng nghĩ sản phẩm của mình giảm chất lượng.

Tôi rất sợ suy nghĩ trên sẽ hình thành trong quan niệm của khách hàng nên trấn an họ bằng các chương trình ưu đãi, khuyến mãi.

- Vua Cua áp dụng các chương trình khuyến mại gì hút khách hàng trong mùa Covid-19?

- Nghe tới khuyến mãi, nhiều người thường nghĩ ngay đến giảm giá tiền, nhưng đó là con dao hai lưỡi có thể làm thay đổi luôn định vị của thương hiệu. Khuyến mãi ở Vua Cua tập trung nhiều vào phát triển tính năng của sản phẩm sao cho phù hợp với nhu cầu hiện tại của khách hàng trước, sau đó mới tính toán đến giá cả. Nếu hai thương hiệu có cùng mức giá khuyến mãi, chắc chắn khách hàng sẽ lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Cụ thể, Vua Cua là một trong những thương hiệu chăm chỉ ra khuyến mãi nhất ở mùa Covid-19. Thương hiệu đã tung ra nhiều combo và món ăn giá khuyến mại như: combo cua chỉ 399.000 đồng, tặng 2 trong 8 món ăn kèm; hoặc khách hàng có thể ăn cua trước và trả góp sau với lãi suất 0%...

- Nhu cầu của khách hàng Vua Cua ở hiện tại là gì?

- Nhu cầu với dân ghiền cua trong mùa dịch là được thỏa mãn khẩu vị đặc biệt mà cua mang lại, tiếp đó là nhu cầu được ăn no, và ăn tiện lợi. Với nhu cầu được ăn no, trước đây nếu để ăn cua mà no được thì giá không rẻ, nhưng khách hàng vẫn sẵn sàng trả tiền vì sản phẩm xứng đáng và kinh tế cũng dư dả.

Ở giai đoạn dịch, nhiều người vẫn muốn cua nhưng không ăn cua phủ phê như trước nữa, thành ra ăn không no, nên chúng tôi đã đẩy mạnh các gói combo ăn no mà phải tiết kiệm. Về nhu cầu tiện lợi, do mùa dịch, hàng quán phải đóng cửa, khách hàng không thể đến quán ăn được nên Vua Cua phải đẩy mạnh dịch vụ giao hàng tận nơi.

Khả năng giao hàng chuyên nghiệp là thế mạnh của Vua Cua trong mùa dịch.

- Chiến lược ăn cua trả góp 0 đồng mang lại lợi ích gì cho khách hàng và Vua Cua?

- Tôi tự đặt câu hỏi "tại sao mua điện thoại thì trả góp được mà thực phẩm thì không?" Không có rào cản cho bất kỳ dịch vụ nào trong ngành F&B, chỉ là khách hàng của mình có mong muốn dịch vụ đó hay không. Tôi nghĩ là có, vì trong thói quen của mọi người rất ngại ra tiền và trong mùa dịch thì thói quen này càng chặt hơn nữa. Nếu như ăn một bữa mà không phải trả tiền ngay lúc đó thì tại sao không thử? Lấy khoản tiền đó phục vụ nhu cầu khác cấp bách hơn mà vẫn được ăn ngon và không tốn phí quẹt thẻ... là yếu tố giúp khách hàng an tâm thưởng thức bữa ăn của mình.

Vua Cua chấp nhận giảm biên lợi nhuận nhưng không phải để cố gắng giữ chân khách hàng. Tôi muốn quan hệ giữa Vua Cua và khách hàng là những người bạn nên sẽ không có chuyện phải dùng tiền để níu giữ tình bạn chân chính. Vua Cua thông qua chiến lược của mình muốn truyền tải thông điệp tích cực về sự sẻ chia khó khăn trong mùa dịch và chất lượng sản phẩm của Vua Cua luôn được tạo ra để làm hài lòng các nhu cầu của thực khách.

(Nguồn và ảnh: Vua Cua)