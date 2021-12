Vua Cua JSC hỗ trợ cho nữ lao động gặp khó khăn vì Covid-19

Vua Cua JSC triển khai chương trình "Phụ nữ cùng phụ nữ giúp phụ nữ" nhằm lập quỹ và hỗ trợ việc làm cho nữ lao động gặp khó khăn vì Covid-19.

Vua Cua JSC và Báo Phụ Nữ vừa ký kết và công bố chương trình "Phụ nữ cùng phụ nữ giúp phụ nữ". Đây là chương trình được Vua Cua JSC khởi xướng nhằm mang đến giá trị tốt đẹp cho cộng đồng thời dịch Covid-19, đặc biệt dành cho đối tượng là phụ nữ.

Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP HCM và CEO Vua Cua ký kết thành lập quỹ "Phụ nữ cùng phụ nữ giúp phụ nữ".

Theo chị Đoàn Thị Anh Thư - CEO Vua Cua JSC - sau giãn cách vì Covid-19, không ít chị em đã phải đối diện với tình trạng thất nghiệp do hạn chế sức khỏe so với nam giới. Bên cạnh đó, họ cũng khó lòng quay trở lại với công việc nặng nhọc do còn nặng gánh chăm sóc con cái, nội trợ gia đình. Từ sự hỗ trợ và định hướng từ Shark Đỗ Liên - người luôn truyền cảm hứng về triết lý "kinh doanh phải mang lại giá trị cho cộng đồng và xã hội", Vua Cua bắt đầu đề ra các chiến lược kinh doanh hướng đến các giá trị xã hội nhiều hơn.

"Nhận thấy lao động nữ là nhóm đối tượng bị tổn thương nhiều nhất trong và sau giãn cách vì Covid-19, Vua Cua và Báo Phụ Nữ mong muốn có thể góp sức giúp cho các chị em phụ nữ bớt đi gánh nặng kinh tế", chị Thư chia sẻ và cho biết doanh nghiệp đã chọn một giải pháp hỗ thiết thực và bền vững, bằng cách tạo điều kiện làm việc, tuyển dụng các chị em đang trong độ tuổi lao động vào vị trí nhân viên bán hàng trên toàn hệ thống.

CEO Vua Cua và Shark Đỗ Liên.

Khi làm việc tại hệ thống của Vua Cua, người lao động sẽ được đào tạo bài bản kỹ năng bán hàng và chế biến cua Cà Mau. Thời gian làm việc tiêu chuẩn theo ca quy định của siêu thị, lịch làm việc được sắp xếp trước mỗi tuần để người lao động được chủ động trong công việc. Quan trọng nhất, nữ lao động sẽ được nhận lương ổn định mỗi tháng. Ngoài ra, họ sẽ được hưởng phần trăm theo doanh số nếu đạt hoặc vượt chỉ tiêu. Mức thu nhập của nhân viên bán hàng tại các xe Vua Cua Bike (mô hình xe cua đặt trong các siêu thị lớn) tối thiểu 6,5 triệu đồng mỗi tháng, chưa bao gồm phần trăm nếu doanh số đạt chỉ tiêu.

Chị Thư khẳng định mô hình Vua Cua Bike đang được tiếp tục được nhân rộng trong năm 2022 và rất cần nhân lực. Vì vậy, đây sẽ là cơ hội rộng mở cho các chị em đang tìm kiếm một việc làm ổn định. "Chúng tôi sẽ không hỗ trợ bằng tiền mặt hay hiện vật nhất thời. Thứ chúng tôi đem đến cho nữ lao động là một công việc làm ổn định và lâu dài. Hiện 0,2% trên tổng doanh số bán ra mỗi tháng của Vua Cua sẽ được đóng góp vào Quỹ 'Phụ nữ cùng phụ nữ giúp phụ nữ', để tiếp tục thực hiện các chương trình xã hội ý nghĩa khác", CEO Vua Cua JSC cho hay.

CEO Vua Cua JSC tặng quà cho chương trình Tri ân nữ điều dưỡng chống dịch Covid của Báo Phụ Nữ TP HCM.

Báo Phụ Nữ sẽ là đơn vị chủ quản phụ trách truyền thông và đưa thông tin đến đúng đối tượng lao động nữ cần việc làm và quản lý quỹ "Phụ nữ cùng phụ nữ giúp phụ nữ". Đại diện đơn vị này chia sẻ, sự giúp đỡ thiết thực nhất không phải là cho con cá là là cho chiếc cần câu. Vì vậy, chương trình hỗ trợ phụ nữ của Vua Cua đã làm đúng với tinh thần đó.

Đi vào hoạt động từ năm 2016, Vua Cua đã khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu F&B uy tín. Sau 5 năm, doanh nghiệp nhân rộng mô hình kinh doanh xây dựng nên 5 thương hiệu cùng hệ thống là: nhà hàng Vua Cua; Vua Cua Express; Vua Cua Kitchen; Vua Cua Food và Vua Cua Bike. Bên cạnh phát triển kinh doanh, đội ngũ quản lý tâm niệm doanh nghiệp cần phải có đóng góp cho xã hội. Đó cũng là sứ mệnh và mục tiêu lâu dài của Vua Cua JSC.

Liên hệ tuyển dụng:

0907933508 (Ms. Phấn) hoặc 0981876937 (Ms. Lý)

Email: hr@vuacua.vn.

Địa chỉ nộp hồ sơ trực tiếp: Vua Cua JSC - 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM (Hoàng Anh Gia Lai 3).

(Nguồn: Vua Cua)