Vua cờ Gukesh xin thua trong thế hòa Carlsen

ĐKVĐ thế giới Gukesh Dommaraju dẫn đầu siêu giải Clutch Chess: Champions Showdown, dù thua số một thế giới Magnus Carlsen ở ván đầu tiên.

Gukesh Dommaraju trong ván đấu với Carlsen ở siêu giải Clutch Chess: Champions Showdown tại CLB cờ vua St Louis, bang Missouri, Mỹ, ngày 27/10/2025. Ảnh: SLCC

Giải quy tụ bốn kỳ thủ hàng đầu thế giới, gồm số một Carlsen, số hai Hikaru Nakamura, số ba Fabiano Caruana và Vua cờ đang đứng thứ 11 Gukesh với quỹ thưởng 412.000 USD. Họ thi đấu cờ nhanh theo thể thức vòng tròn sáu lượt, trong ba ngày. Mỗi ngày, số điểm cho một ván thắng tăng dần. Một điểm ở ngày đầu, hai điểm ngày hai và ba điểm ở ngày cuối.

Trong ván đầu ngày ra quân, Gukesh cầm quân trắng gặp Carlsen. Ở trung cuộc, kỳ thủ Na Uy thí tượng ở c5 ở nước 31, khiến đại diện Ấn Độ bối rối nhưng vẫn xử lý chính xác bằng cách không tiếp nhận đòn thí. Đến nước 34, Carlsen lại thí mã, với mục đích bắt xe. Máy tính đánh giá cờ cân bằng, nếu Gukesh tìm ra nước mã e3.

Nhưng kỳ thủ 19 tuổi không nhìn thấy cơ hội ấy. Cũng do thời gian chỉ còn hơn 10 giây, dù có tích lũy, Gukesh bắt tay xin thua.

Thế cờ sau nước 34...Nf4, khi Carlsen thí mã, dọa chiếu hết với nước hậu g2.

Gukesh không thể dùng tốt bắt mã f4, vì hậu đen sẽ lên g4 chiếu, sau đó bắt được xe trắng. Khi đó, Carlsen sẽ hơn chất và dễ dàng thắng.

Gukesh cũng không thể đi hậu f3 để bảo vệ ô g2. Bởi xe đen sẽ bắt xe trắng d1. Sau đó, Carlsen sẽ có hai phương án chiếu hết là xe f1 hoặc hậu g2. Một mình hậu trắng không bảo vệ được cả hai ô này cùng lúc.

Nước cờ duy nhất giúp Gukesh giữ thế hòa là mã e3, để bảo vệ ô g2 lẫn d1, chịu mất hậu.

Bởi sau đó Trắng có thể đưa xe ra a1 và hỗ trợ tốt xuống phong cấp. Không dễ để Đen ngăn cản điều này.

Thực tế nước mã f4 của Carlsen bị đánh giá hai dấu hỏi chấm (??), được coi là sai lầm nghiêm trọng. Bởi nước cờ duy nhất giúp anh chiếm ưu thế thắng là mã h4. Đều là thí mã, nhưng nước mã h4 sẽ giúp ngăn cản Trắng đi mã e3.

Thế cờ trong trường hợp Carlsen đi mã h4, thay vì mã f4.

Khi đó Gukesh sẽ không thể phòng ngự với nước mã e3, vì Đen sẽ nhảy mã f3, chiếu hết.

Sau trận, Gukesh thừa nhận đã bỏ sót ý tưởng mã e3, khi anh coi điều này "rất buồn cười". Nhưng thất bại ấy không làm anh chùn bước.

Gukesh hòa Carlsen khi đổi màu quân ở ván hai. Gukesh thắng một, hòa một trước Hikaru Nakamura, rồi thắng cả hai ván gặp Fabiano Caruana. Kỳ thủ 19 tuổi kết thúc ngày ở vị trí dẫn đầu với 4 điểm. Carlsen đứng thứ hai (3,5 điểm), còn Nakamura xếp thứ ba (3), Caruana tạm chót bảng (1,5).

Carlsen thắng hai, hòa ba và thua một ván khi gặp Nakamura trong ngày đầu tiên. Anh nói rằng phong độ của bản thân "cực kỳ tồi tệ".

Xuân Bình