Nhà vô địch thế giới Gukesh Dommaraju thua liền hai ván cờ tiêu chuẩn trước đối thủ có Elo dưới 2.700, tại siêu giải Grand Swiss 2025.

Gukesh (Elo 2.767) đang sa sút phong độ, với hai thất bại liên tiếp trước Abhimanyu Mishra (2.611) rồi Nikolas Theodorou (2.646) ở Samarkand. Kỳ thủ 19 tuổi trở thành Vua cờ đầu tiên thua hai ván cờ tiêu chuẩn liên tiếp, trước những đối thủ có Elo thấp hơn anh 100 hệ số trở lên.

Gukesh (phải) trong ván đấu với Theodorou tại vòng 6 FIDE Grand Swiss tại thành phố Samarkand, Uzbekistan ngày 9/9/2025. Ảnh: FIDE

Tại vòng sáu Grand Swiss 2025, Gukesh cầm quân trắng gặp Theodorou, với lợi thế lớn về thời gian ở khai cuộc và trung cuộc. Nhưng trong tàn cuộc, kỳ thủ Ấn Độ mạo hiểm tìm cách thắng, cuối cùng mắc sai lầm dù vẫn còn hơn 31 phút suy nghĩ. Kỳ thủ Hy Lạp gần cạn giờ, nhưng vẫn tìm cách duy trì ưu thế thắng.

Theodorou 24 tuổi, đang có Elo cao nhất sự nghiệp và cũng lần đầu vào Top 100 thế giới. Anh từng thắng những kỳ thủ Top 5 thế giới như Fabiano Caruana hay Arjun Erigaisi, và lần này hạ gục Vua cờ 19 tuổi.

Sau ván đấu, Gukesh xếp lại quân cờ rồi đi thẳng về khách sạn. Trên đường đi, anh tự nói gì đó với bản thân, với sự tức giận. Mishra và Theodorou đều đang tiến bộ, nhưng vẫn không được đánh giá cao như Gukesh. Tuy nhiên, kỳ thủ 19 tuổi thua cả hai ván từ việc mạo hiểm thi đấu.

Grand Swiss 2025 sẽ chọn ra hai kỳ thủ dự Candidates 2026. Hai thất bại này không ảnh hưởng nhiều đến Gukesh vì anh đã chắc suất chơi trận chung kết cờ vua thế giới 2026, do đang là Vua cờ. Tuy nhiên, kỳ thủ sinh năm 2006 đã mất 8,6 Elo từ đầu giải, ngày càng xa vời mục tiêu tiếp theo của anh, chính là leo lên số một thế giới. Cách biệt giữa Gukesh và đỉnh thế giới của Magnus Carlsen đang là 81 Elo.

Vua cờ Gukesh thua hai ván liên tiếp Khoảnh khoắc Gukesh thua Theodorou.

Kể từ khi trở thành Vua cờ cuối năm 2024, Gukesh đã chơi 47 ván cờ tiêu chuẩn, với 13 chiến thắng, 23 hòa và 11 thất bại. Anh đã mất 19 Elo kể từ đó, rơi từ số ba xuống thứ sáu thế giới.

Thành tích của Gukesh khiến nhiều người liên tưởng đến Vua cờ thứ 17 thế giới, Đinh Lập Nhân. Tại siêu giải Na Uy 2024 với tư cách đương kim vô địch thế giới, kỳ thủ Trung Quốc có lúc thua 4 ván cờ tiêu chuẩn liên tiếp, nhưng trước những kỳ thủ hàng đầu, là Caruana, Hikaru Nakamura, Alireza Firouzja và Carlsen.

Sau vòng sáu Grand Swiss 2025, kỳ thủ Iran, Parham Maghsoodloo vẫn độc chiếm đỉnh bảng với 5 điểm. Sau đó là 5 kỳ thủ cùng được 4,5 điểm, gồm Mishra, Erigaisi, Matthias Bluebaum, Anish Giri và Nihal Sarin. Với 3 điểm, Gukesh đang đứng thứ 53.

