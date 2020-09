Vua cờ Carlsen và So chia giải nhất

Thắng liền ba ván cuối, kỳ thủ Mỹ gốc Philippines Wesley So vươn lên bằng điểm Magnus Carlsen chung cuộc, giải cờ vua St Louis sáng 20/9.

Carlsen bắt đầu ngày cuối cùng không tốt, khi thua kình địch Hikaru Nakamura. Nhưng, anh thắng ba, hòa năm trong tám ván còn lại, với chiến thắng trước So. Trước ba ván cuối, Carlsen vẫn còn hơn So một điểm. Nhưng, So bất ngờ thắng liền ba ván còn lại trước Ian Nepomniachtchi, Levon Aronian và Pentala Harikrishna. Ván thắng Aronian đến từ khả năng tận dụng sai lầm của kỳ thủ gốc Philippines.

Aronian, cầm quân đen, vừa đi 23...Qe4. Trắng có thể đi tượng về d3 để bắt hậu hoặc xe, nhưng sẽ bị Đen chiếu hết ở nước tiếp theo với Qg2. Trắng tìm ra phương án ngăn chặn điều này.

24.Ng4. Aronian có lẽ không ngờ được nước cờ trung gian này. Mã trắng đuổi hậu và mã đen, nhưng quan trọng hơn là che ô g2 khỏi xe đen. Aronian phải dùng mã bắt mã trắng.

25.Bd3. So không bắt mã đen ngay, mà đưa tượng về d3 đuổi hậu. Đen không có nước nhảy trung gian nào hợp lý cho mã, nên buộc phải chạy hậu.

26.Bxg6. Trắng bắt được xe đen. Sau đó sẽ bắt tiếp mã đen. Sau cuộc trao đổi này, So lợi chất và đạt ưu thế thắng.

Ở ván cuối, Carlsen chủ động hòa nhanh Alexander Grischuk. Nếu thắng ván Harikrishna, So sẽ kết thúc giải với 24 điểm như Carlsen, và kỳ thủ gốc Philippines đã hoàn thành nhiệm vụ. So và Carlsen chia giải nhất, mỗi người lĩnh 45.000 USD. Nakamura chỉ về thứ ba với 21 điểm, nhận 35.000 USD.

Từ khi Covid-19 bùng phát, Carlsen đã về nhất ở tám siêu giải online, đó là Magnus Carlsen Invitational, Clutch Chess, Steinitz Memorial, Chessable Masters, Legends of Chess, Magnus Carlsen Tour Final, Champions Showdown và St Louis. Tổng giải thưởng Carlsen giành được là 470.750 USD.

So lần đầu thắng cuộc ở một siêu giải online. Anh từng cạnh tranh vị trí kỳ thủ trẻ số một thế giới với Lê Quang Liêm ở cuối thập niên trước. Anh và Quang Liêm cũng là hai Siêu đại kiện tướng duy nhất của Đông Nam Á, đến khi So nhập quốc tịch Mỹ năm 2014.

"Tôi sốc với kết quả này", So nói. "Ở ván thắng Nepomniachtchi, tôi phải cảm ơn anh ấy. Tôi đã gửi lời cầu hòa, nhưng anh ấy từ chối. Tôi chỉ nhắm tới vị trí thứ hai thôi".

Bảng điểm chung cuộc

TT Kỳ thủ Quốc tịch Nhanh Chớp Tổng Thưởng (USD) 1 Carlsen Na Uy 12 12 24 45.000 1 So Mỹ 13 11 24 45.000 3 Nakamura Mỹ 9 12 21 35.000 4 Aronian Armenia 9 9,5 18,5 27.500 4 Grischuk Nga 10 8,5 18,5 27.500 6 Nepomniachtchi Nga 10 8 18 20.000 7 Xiong Mỹ 7 8,5 15,5 14.000 7 Harikrishna Ấn Độ 9 6,5 15,5 14.000 9 Firouzja Iran 5 7,5 12,5 11.000 9 Dominguez Mỹ 6 6,5 12,5 11.000

Giải cờ vua nhanh chớp St Louis diễn ra trực tuyến trên nền tảng Lichess, từ 16/9 đến 20/9, giờ Hà Nội. Các kỳ thủ đấu vòng tròn chín ván cờ nhanh, và 18 ván cờ chớp. Tổng giải thưởng cho 10 kỳ thủ tham dự là 250.000 USD.

Xuân Bình