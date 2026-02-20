AnhVua Charles III gây bất ngờ khi dự tuần thời trang London, vài giờ sau khi em trai ông - cựu hoàng tử Andrew - bị cảnh sát bắt.

Theo CNN ngày 19/2, Vua Charles III, 78 tuổi, đến xem show Thu Đông 2026 của nhà thiết kế Anh gốc Nigeria - Tolu Coker, 32 tuổi.

Trò chuyện với trang tin, Coker cho biết phải giữ bí mật về sự tham gia của "vị khách VIP" trước khi ông xuất hiện. Cô là một trong những người hưởng lợi từ King's Trust - dự án hỗ trợ giới trẻ tìm việc làm, khởi nghiệp do nhà vua sáng lập.

Vua Charles III đi xem show thời trang Vua Charles III trên đường tới nơi tổ chức buổi diễn. Video: ABC News

Vua Charles có mặt tại sự kiện vài giờ sau khi em trai của ông - cựu hoàng tử Andrew - bị cảnh sát Anh bắt ở thành phố Norfolk. Ông Andrew vướng cáo buộc "có hành vi sai trái khi đảm nhận chức vụ công", bị nghi gửi tài liệu mật của chính phủ cho tỷ phú ấu dâm Epstein. Trước sự việc, nhà vua nói "luật pháp phải được thực thi", cho biết hoàng gia đang hợp tác với giới chức.

Vua Charles được cho giữ thái độ điềm tĩnh khi theo dõi màn trình diễn. Ở hàng đầu, ông ngồi trên đệm vàng cạnh nhà thiết kế Stella McCartney, giám đốc điều hành Hội đồng Thời trang Anh Laura Weir - người tháp tùng ông tới địa điểm tổ chức. Những khách mời khác gồm các rapper Anh như Skepta, Lil Simz đứng dậy khi ông đến.

Vua Charles bên ngoài nơi diễn ra sự kiện. Ảnh: GC Images

Theo CNN, khu vực tổ chức được trang trí với nhiều biển hiệu tàu điện ngầm London, đèn đường, những bụi cỏ và thùng rác. Cách bài trí thể hiện sự tri ân của Tolu Coker đến nơi cô lớn lên - phố Mozart ở Westminster, được cô gọi là "khu nhà" của mình.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, nhà thiết kế bày tỏ xúc động trước sự góp mặt của Vua Charles, cho rằng việc chứng kiến ông ngồi trong show của cô là một "khoảnh khắc trọn vẹn". Cô nói thêm: "Thật đặc biệt khi Vua Charles có mặt tại khu nhà của chúng tôi, được trải nghiệm tinh thần nơi đó ".

Vua Charles tại show thời trang của Tolu Coker. Ảnh: Zumapress

Những năm qua, vài thành viên trong gia đình Hoàng gia Anh từng tham dự các sự kiện thời trang. Năm 2018, Nữ hoàng Elizabeth II (1926-2022) tới buổi trình diễn của nhà thiết kế Richard Quinn. Tháng 5/2025, công nương Kate Middleton tham gia lễ trao giải do Hội đồng Thời trang Anh tổ chức ở London.

Phương Thảo (theo CNN)