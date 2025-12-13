Vua Charles III báo tin tốt về quá trình điều trị ung thư

Vua Charles III của Anh thông báo quá trình điều trị ung thư của ông sẽ được giảm bớt vào năm tới, sau gần hai năm phát hiện bệnh.

"Hôm nay tôi có thể chia sẻ tin tốt với mọi người rằng nhờ chẩn đoán sớm, can thiệp hiệu quả và tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn của bác sĩ, lịch trình điều trị ung thư của tôi có thể được giảm bớt trong năm tới", Vua Charles III nói trong thông điệp được phát trên truyền hình hôm 12/12, liên quan chiến dịch gây quỹ từ thiện thường niên cho nghiên cứu ung thư.

Các bác sĩ phát hiện Vua Charles III, 77 tuổi, mắc ung thư trong lúc điều trị chứng phì đại tuyến tiền liệt vào tháng 1/2024.

"Từ trải nghiệm của chính mình, tôi hiểu rằng việc bị chẩn đoán mắc ung thư thật sự vượt khả năng chịu đựng của con người. Tuy nhiên, tôi cũng biết phát hiện sớm chính là chìa khóa có thể thay đổi quá trình điều trị, giúp đội ngũ bác sĩ có được thời gian quý báu và mang lại hy vọng cho bệnh nhân", Vua Anh cho hay.

Vua Charles III tại London, Anh ngày 10/12. Ảnh: AFP

Vua Charles không tiết lộ ông đang được điều trị loại ung thư nào, cũng như phương pháp điều trị ông tiếp nhận. Ông cũng bày tỏ vô cùng trăn trở khi ít nhất 9 triệu người dân ở Anh chưa tận dụng các chương trình tầm soát ung thư mà họ có thể tiếp cận.

"Điều đó đồng nghĩa ít nhất 9 triệu cơ hội chẩn đoán sớm đã bị bỏ lỡ", ông nêu thêm, đồng thời ca ngợi những tiến bộ trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết việc tầm soát ung thư sớm giúp cứu sống được nhiều người. Ông cũng bày tỏ vui mừng vì tiến triển tích cực trong quá trình điều trị của Vua Charles.

Tháng 3/2024, Vương phi Kate, con dâu của Vua Charles, cũng thông báo mắc ung thư và đã bắt đầu hóa trị. Hồi tháng 1, Vương phi cho hay bệnh ung thư thuyên giảm sau gần một năm hóa trị và bày tỏ lòng cảm kích với sự ủng hộ của mọi người.

Huyền Lê (Theo AFP)