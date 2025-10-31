Vua Charles bỏ tước hiệu hoàng gia của Hoàng tử Andrew

Vua Charles sẽ bỏ tước hiệu hoàng gia và thu hồi nơi ở của Hoàng tử Andrew, người liên tục đối mặt với sự phản đối của công chúng.

"Hoàng gia hôm nay khởi xướng quy trình chính thức để tước bỏ danh xưng, tước vị và địa vị của Hoàng tử Andrew. Kể từ nay, Hoàng tử Andrew sẽ được gọi là Andrew Mountbatten Windsor", Cung điện Buckingham thông báo hôm 30/10.

Ông Andrew, 65 tuổi, cũng bị yêu cầu chuyển khỏi Royal Lodge, dinh thự lớn trong khuôn viên Lâu đài Windsor ở phía tây thủ đô London và là nơi ông đã cư trú lâu năm, và chuyển đến "chỗ ở riêng tư khác".

"Những biện pháp khiển trách này được cho là cần thiết, dù ông vẫn tiếp tục phủ nhận những cáo buộc nhằm vào mình. Nhà vua muốn bày tỏ rõ ràng rằng ngài đã, đang và sẽ luôn dành tâm tư, sự cảm thông sâu sắc nhất cho các nạn nhân và người từng bị lạm dụng", Cung điện Buckingham cho hay.

Hoàng tử Andrew tại London ngày 16/9. Ảnh: AFP

Andrew là con thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth II. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, mang quân hàm chuẩn đô đốc trong hải quân Anh. Andrew hồi năm 2019 bị yêu cầu dừng thực hiện nhiệm vụ hoàng gia, khi ông vấp phải phản ứng dữ dội do tình bạn với tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein.

Động thái của Vua Charles diễn ra sau khi cuốn hồi ký của Virginia Giuffre, một nạn nhân của Epstein, được xuất bản. Trong cuốn sách, Giuffre nhắc lại một cách chi tiết và gây sốc rằng cô đã quan hệ tình dục với ông Andrew ba lần, bao gồm cả khi mới 17 tuổi.

Andrew, người phủ nhận mọi cáo buộc và nói chưa bao giờ gặp Giuffre, hồi năm 2022 chấp thuận trả cho Giuffre hàng triệu USD để dàn xếp vụ kiện về tấn công tình dục. Cùng năm đó, ông bị tước quân hàm và danh xưng hoàng gia.

Giuffre tự sát vào tháng 4, ở tuổi 41, trong khi Epstein tự sát năm 2019 trong nhà tù ở New York khi đang bị giam chờ xét xử.

Những cáo buộc liên quan thành viên hoàng gia Anh khiến công chúng phẫn nộ. Ông Andrew hôm 17/10 tuyên bố từ bỏ các tước hiệu hoàng gia, nói rằng những cáo buộc nhằm vào bản thân đang ảnh hưởng xấu đến công việc của anh trai, cũng như của hoàng gia Anh nói chung.

Huyền Lê (Theo AFP)