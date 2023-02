Vua Càn Long cưỡi ngựa và săn bắn trong tranh vẽ

"Hoàng đế Càn Long săn bắn", kích thước 115x181,4 cm, tranh mực và màu trên lụa, mô tả khoảnh khắc vua cùng hoàng tử, những người thân cận đi săn thỏ ở bãi săn Nam Uyển. Họa sĩ khắc họa bầu không khí căng thẳng qua phong thái dũng mãnh của vua trên lưng ngựa, những chú thỏ rừng chạy thục mạng. Trên tranh đề bài thơ do Càn Long viết, cho biết săn được tám con thỏ một ngày - kỷ lục ấn tượng. "Từ việc phân tích nét vẽ, chân dung của Càn Long và con ngựa do Lang Thế Ninh thực hiện, trong khi khung cảnh nền như núi, đá, cây cối do họa sĩ cung đình vẽ", website bảo tàng viết.