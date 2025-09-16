Vua Anh sẽ triển khai 'ngoại giao vương miện' để đón ông Trump

Trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hoàng gia Anh đang tất bật chuẩn bị mọi công đoạn tiếp đón, từ việc các nhân viên lâu đài Windsor bày biện chiếc bàn gỗ gụ dài 50 m tới việc đánh bóng từng chiếc móng ngựa trong đội kéo xe hoàng gia. Đội danh dự cũng chăm chỉ tập luyện để đảm bảo chính xác từng bước chân.

Tại khắp các sảnh và khuôn viên lâu đài, hàng trăm nhân công đang nỗ lực để đảm bảo Vua Charles III tuần này có màn thể hiện hoàn hảo nhất khi đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm cấp nhà nước đến Anh lần thứ hai.

Xuất hiện trong lễ tiếp đón ông Trump sẽ là những món trang trí lấp lánh, ban nhạc hoàng gia và tiệc chiêu đãi thịnh soạn được phục vụ bằng bộ dụng cụ bạc 200 năm tuổi. Ông Trump và phu nhân cũng sẽ nghỉ đêm tại lâu đài Windsor. Đó là những màn thể hiện long trọng và nghi lễ của Anh, được gọi là "ngoại giao vương miện".

Martin Farr, chuyên gia về lịch sử Anh hiện đại tại Đại học Newcastle, nhận định cách tiếp đón nồng nhiệt sẽ nhấn mạnh tinh thần hữu nghị, giúp các bên "cởi mở hơn trước những lời đề nghị của nhau". 6 năm trước, khi ông Trump thăm Anh lần đầu tiên, London đang tìm kiếm sự ủng hộ của Washington khi chuẩn bị rời Liên minh châu Âu. Lần này, Anh đang vận động để có được các điều khoản thương mại thuận lợi và hỗ trợ trong xử lý khủng hoảng Ukraine. "Một nhiệm kỳ mới của ông Trump, nước Anh thì có thủ tướng và chính phủ mới. London cảm thấy rằng cách tốt nhất để kết nối với Tổng thống Mỹ là gây ấn tượng với ông ấy bằng các yếu tố hoàng gia", Farr nói.

Vợ chồng Thái tử Charles và vợ chồng ông Trump tại London, Anh, năm 2019. Ảnh: Reuters

Trong suốt 7 thập kỷ trị vì, cố Nữ hoàng Elizabeth II đã tiếp đón rất nhiều lãnh đạo thế giới. Hoàng gia Anh cũng tiếp 4 đời tổng thống Mỹ trong thời gian gần đây.

Chỉ 5 tuần sau khi ông Trump đắc cử nhiệm kỳ hai, Thủ tướng Keir Starmer đã tới Washington hồi tháng 2 và mời lãnh đạo Mỹ thăm cấp nhà nước đến Anh. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo thế giới thăm cấp nhà nước đến Anh hai lần và cũng là lần đầu tiên lời mời được truyền đạt qua thư riêng từ Quốc vương, điều khiến ông Trump tự hào khoe trước truyền thông.

"Đây là một vinh dự rất lớn. Điều này thật sự có ý nghĩa", ông Trump nói khi ca ngợi Vua Charles III.

Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania dự kiến tới Anh vào cuối ngày 16/9, lịch trình quan trọng sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau. Sau khi chào đón vợ chồng ông Trump, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ cùng họ đi xe ngựa qua điền trang Windsor, rồi quay trở lại lâu đài, với hai bên đường là các quân nhân đứng nghiêm trang.

Hàng trăm quân nhân sẽ tham gia lễ đón cấp nhà nước. Tiệc chiêu đãi sẽ diễn ra bên chiếc bàn đồ sộ Waterloo dài 50 m, có sức phục vụ khoảng 160 khách và phải mất tới 5 ngày để bày biện bàn. Ông Trump sau đó sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Starmer tại Chequers, khu điền trang của các thủ tướng Anh, vào ngày 18/9.

Ngọc Ánh (Theo AP, Hill, Yahoo News)