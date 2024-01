Vua Anh phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt

Vua Anh Charles nhập viện điều trị phì đại tuyến tiền liệt và "đang phục hồi tốt" sau phẫu thuật.

Vua Charles, 75 tuổi, nhập viện ở London sáng 26/1 để "điều trị theo kế hoạch", Cung điện Buckingham thông báo. "Vua muốn cảm ơn mọi người vì đã gửi những lời chúc tốt đẹp trong tuần qua và cảm thấy vui khi biết tình trạng của mình ảnh hưởng tích cực đến nhận thức về sức khỏe của cộng đồng".

Truyền thông Anh đưa tin Vương hậu Camilla tháp tùng Vua Charles đến bệnh viện tư The London Clinic và rời đi chiều cùng ngày. Nguồn tin hoàng gia nói ca phẫu thuật của Vua Charles thành công và ông "đang phục hồi tốt". Tờ The Times cho biết Vua Charles dự kiến ở lại The London Clinic hai ngày.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 26/1 chúc Vua Charles III sớm bình phục, theo người phát ngôn văn phòng thủ tướng.

Vương phi Kate, 42 tuổi, con dâu của Quốc vương, cũng đang ở The London Clinic sau khi nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật vùng bụng ngày 16/1. Cô dự kiến mất hai tuần để bình phục và có thể tham gia hoạt động xã hội vài tháng sau đó. Vua Charles đã thăm Vương phi Kate trước khi bắt đầu điều trị.

Vua Charles III dự một buổi lễ ở Paris, Pháp ngày 20/9/2023. Ảnh: AP

Phì đại tuyến tiền liệt thường xuất hiện ở đàn ông trên 50 tuổi và thường là bệnh lành tính, không đe dọa nghiêm trọng sức khỏe hay làm tăng nguy cơ phát triển thành ung thư. Tuyến tiền liệt phì đại gây áp lực lên bàng quang và niệu đạo, ảnh hưởng việc đi tiểu.

Vua Charles công bố thông tin về bệnh tình bản thân nhằm "khuyến khích những người đàn ông khác có triệu chứng đi kiểm tra". Theo Cung điện Buckingham, hàng nghìn nam giới ở Anh bị phì đại tuyến tiền liệt mỗi năm.

Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết số lượt truy cập website để tìm kiếm thông tin về phì đại tuyến tiền liệt đã tăng 1.000% từ khi Hoàng gia Anh công bố bệnh của Vua Charles hôm 18/1. Theo NHS, nguyên nhân gây bệnh này chưa rõ ràng nhưng có liên quan đến thay đổi nội tiết tố theo tuổi tác.

Cảnh sát đảm bảo an ninh tại lối vào bệnh viện The London Clinic ở London, Anh ngày 26/1. Ảnh: AP

