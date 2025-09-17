Vua Anh dùng xe ngựa hoàng gia đón ông Trump

Vua Charles III dùng xe ngựa hoàng gia đón ông Trump, thể hiện sự trọng thị dành cho Tổng thống Mỹ đang thăm cấp nhà nước đến Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania hôm nay bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh. Trực thăng Marine One chở ông Trump tới vườn Walled Garden tại lâu đài Windsor, nơi vợ chồng Thái tử William chào đón ông.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sau đó đón Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania tại dinh thự Victoria trong lâu đài, trong lúc 41 phát đại bác vang lên. Vua Anh và Tổng thống Mỹ sau đó cùng lên xe ngựa hoàng gia Irish State Coach, di chuyển qua khu điền trang trong lâu đài.

Vua Anh dùng xe ngựa đón Tổng thống Mỹ Vua Anh và Tổng thống Mỹ trên xe ngựa hoàng gia. Video: X/@EricLDaugh

Theo sau xe ngựa của Vua Anh và ông Trump là cỗ xe chở Hoàng hậu Camilla cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ. Vợ chồng Thái tử William cũng ngồi trên xe ngựa cùng Đại sứ Mỹ tại Anh Warren Stephens và phu nhân của ông. Đội kỵ binh hoàng gia tháp tùng phía sau.

Cỗ xe ngựa Irish State Coach thường được nguyên thủ Anh sử dụng để di chuyển từ Cung điện Buckingham đến Cung điện Westminster để khai mạc quốc hội.

Năm 2019, khi ông Trump lần đầu tới thăm cấp nhà nước đến Anh, Sở Mật vụ Mỹ đã bác bỏ kế hoạch di chuyển bằng xe ngựa vì vấn đề an ninh. Lần này, cỗ xe di chuyển trong khuôn viên lâu đài Windsor, hạn chế công chúng tiếp cận, nhằm đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ.

Hoàng hậu Camilla và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania ngồi cùng xe ngựa. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Anh mô tả lễ đón trọng thể hôm nay "chưa từng có tiền lệ", với sự tham gia của 1.300 quân nhân. Vợ chồng ông Trump tới London đêm 16/9 và Tổng thống Mỹ nghỉ qua đêm tại dinh thự Winfield House của đại sứ Mỹ tại Anh.

Vua Charles III đã triển khai "ngoại giao vương miện" với những nghi thức trang trọng nhất để đón tiếp vợ chồng ông Trump. Sau các hoạt động với Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, ông Trump sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Ngọc Ánh (Theo Telegraph, CNN, BBC)