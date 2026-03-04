Vụ ướp xác nạn nhân trong thùng axit gây rúng động Australia

Sáng 20/5/1999, khi cạy mở một trong 6 thùng phuy được cất giữ dưới hầm ngân hàng bỏ hoang ở thị trấn Snowtown, cảnh sát đoán bên trong là phân bón dùng để trồng cần sa.

Nhưng sau khi ngửi thấy mùi hôi thối buồn nôn, họ phát hiện các thùng chứa thứ còn kinh hoàng hơn nhiều: Những phần thi thể của nhiều nạn nhân bị sát hại.

Phát hiện rùng rợn vào năm 1999 đã dẫn cảnh sát vạch trần vụ giết người hàng loạt tàn bạo nhất lịch sử Australia.

Trong suốt 7 năm, 12 người đã bị tra tấn, sát hại và phân xác, thi thể họ bị giấu trong thùng phuy hoặc những ngôi mộ nông ở thị trấn nhỏ bé Snowtown, bang South Australia. Nhóm sát nhân, đứng đầu là John Bunting, trục lợi từ các nạn nhân bằng cách bán tài sản của họ và rút tiền trợ cấp xã hội.

Thủ đoạn thao túng 'tín đồ'

John Bunting, sinh năm 1966, có tuổi thơ bất hạnh, không giỏi học hành, bị ám ảnh bởi việc giết động vật và thả côn trùng vào axit. Một trong những công việc đầu tiên của hắn là làm việc tại lò mổ.

John Bunting ở trong bếp nhà mình. Ảnh: News.com.au

Vào những năm 90, John sống ở các khu ngoại ô nghèo khó của thành phố Adelaide. Tại đây, hắn chiêu mộ một nhóm tín đồ trung thành, tự xưng là "người bảo vệ công lý", ôm lòng căm thù bệnh hoạn đối với người đồng tính, người sử dụng ma túy và những kẻ ấu dâm.

Thực tế, hầu hết nạn nhân của nhóm John là người sống cô độc và bị xã hội ruồng bỏ. John thường bịa ra lý do để biện minh cho cơn khát máu của mình, sau đó chiếm đoạt các khoản trợ cấp của chính phủ dành cho nạn nhân.

Đồng phạm đầu tiên của John là Robert Wagner, một kẻ dễ bị thao túng, có tuổi thơ bất hạnh và từng bị lạm dụng tình dục.

Đồng phạm quan trọng tiếp theo mà John gặp là Elizabeth Harvey, tình nhân sống cùng hắn. Từng bị bạo hành, mẹ con Elizabeth coi John như vị cứu tinh, dễ dàng bị hắn dụ dỗ và thao túng thực hiện tội ác.

Nạn nhân được lựa chọn kỹ lưỡng

Nạn nhân đầu tiên của nhóm John là Clinton Tresize, bị đánh chết bằng xẻng sau khi được mời vào nhà hắn vào tháng 8/1992. John cáo buộc Clinton là kẻ ấu dâm. Hai năm sau, thi thể nạn nhân được hai người nông dân tình cờ phát hiện trong ngôi mộ nông ở thị trấn Lower Light, South Australia.

Nạn nhân thứ hai là Ray Davies, lọt vào tầm ngắm sau khi có hành vi phô bày thân thể trước mặt trẻ em trong khu phố. Cuối 1995, Ray bị phục kích, còng tay, lôi vào xe và đưa đến ngôi nhà John sống chung với Elizabeth. Cặp đôi cùng Robert tra tấn Ray bằng dây câu bình ắc quy trước khi đánh tử vong.

Trong bốn năm tiếp theo, ngày càng nhiều người mất tích ở phía bắc thành phố Adelaide khiến các điều tra viên bắt đầu liên kết các vụ mất tích này với nhau, nghi ngờ có hành vi phạm tội.

Một trong những lý do khiến vụ việc không bị phát hiện trong thời gian dài là vì một số nạn nhân bị cô lập khỏi gia đình, không có nhiều bạn bè, không ai nhận ra họ mất tích.

Hai thi thể được chôn dưới ngôi mộ nông trong vườn sau nhà John Bunting ở vùng ngoại ô Adelaide. Ảnh: News.com.au

Trên tường nhà, John có một sơ đồ mạng nhện liệt kê các nạn nhân tiềm năng. Một số thông tin được cung cấp bởi tên ấu dâm Barry Lane. Không lâu sau, Barry bị coi là thừa thãi nên bị John, Robert cùng đồng phạm mới Thomas Trevilyan tra tấn, đánh đập và sát hại.

Khi Thomas cảm thấy khó chấp nhận những gì mình đã làm và bắt đầu phản đối, anh ta cũng bị sát hại. Cái chết của Thomas được dàn dựng giống tự tử.

Để phi tang xác, John chiêu mộ Mark Haydon, cùng lên kế hoạch cất giữ các thi thể trong những thùng phuy axit, để trong nhà kho ở vườn nhà Mark cho đến khi chúng được chuyển đến ngân hàng bỏ hoang ở Snowtown.

Gây án 'trước mũi cảnh sát'

Năm 1997, cảnh sát bắt đầu điều tra sự mất tích của nạn nhân đầu tiên, Clinton Tresize. Từ đây, nhóm sát nhân do John cầm đầu nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát.

Điều tra viên phát hiện tiền trợ cấp của kẻ ấu dâm Barry Lane vẫn đang bị rút ra dù anh ta đã mất tích. Họ lắp đặt camera an ninh tại máy rút tiền và truy ra Robert. Ban đầu, cảnh sát cho rằng đang xử lý vài vụ người mất tích bị chiếm đoạt tiền trợ cấp, không hề biết một loạt vụ giết người tàn bạo đang diễn ra.

Nhưng điều đáng kinh ngạc là trong vòng 16 tháng sau khi cảnh sát bắt đầu điều tra, thêm 8 người nữa đã bị nhóm John sát hại. Các vụ án xảy ra ngày càng thường xuyên hơn, với thủ đoạn tra tấn dã man hơn.

John đưa cả James Vlassakis, con trai riêng của người tình, gia nhập nhóm, khuyến khích thiếu niên 19 tuổi hỗ trợ gây án.

Cảnh sát đứng gác bên ngoài ngân hàng bỏ hoang ở Snowtown sau khi phát hiện 8 thi thể trong các thùng chứa đầy axit trong hầm. Ảnh: News.com.au

Sau vụ mất tích vào tháng 11/1998 của vợ Mark, cảnh sát mới nhận ra đây là một cuộc điều tra nguy hiểm hơn nhiều và bắt đầu giám sát John và Robert. Nhưng họ không giám sát 24/7. Trong những khoảng thời gian trống, bộ đôi này lại sát hại thêm một nạn nhân khác vào tháng 5/1999, sau khi bảo James dụ nạn nhân đến ngân hàng ở Snowtown. Đây là vụ giết người cuối cùng của nhóm John.

6 thùng phuy trong ngân hàng

Ngày 20/5/1999, các sĩ quan điều tra vụ 5 người mất tích đã theo dõi ba nghi phạm và bám theo một chiếc xe khả nghi đến Snowtown - thị trấn hoang vắng của những tòa nhà xuống cấp nằm cạnh đường cao tốc.

Khi họ đến địa chỉ chiếc xe đang đậu, một cư dân cho biết John Bunting đã lái xe đến và bên trong có những thùng phuy bốc mùi. Khi được hỏi bên trong có gì, John khẳng định đó là xác của những con kangaroo đã chết.

Cảnh sát phát hiện những thùng phuy dưới hầm một ngân hàng bỏ hoang ở phía bên kia thị trấn.

Thám tử Gordon Drage cho biết: "Thời điểm đó, chúng tôi không hề nghi ngờ có thi thể nào ở ngân hàng, mà nghĩ đó là một vụ trồng cần sa trái phép. Chúng tôi nghi ngờ chất lỏng có mùi khó chịu đó là nước phân bón cho cây cần sa mà hắn đang trồng trong hầm ngân hàng".

Nhưng khi bước vào hầm, họ tìm thấy trên nắp 6 thùng phuy là cưa, còng tay và găng tay cao su đã qua sử dụng. Gần đó là chiếc ghế sofa rẻ tiền, các thùng chứa axit clohidric và máy gây sốc điện.

Cảnh sát khám nghiệm trong hầm ngân hàng bỏ hoang ở Snowtown. Ảnh: Reuters

Các sĩ quan cẩn thận mở một thùng phuy, khi đó mùi hôi thối rất giống mùi xác chết mới bốc ra. Ngay thùng đầu tiên, họ tìm thấy một bàn chân người nên đã chở cả 6 thùng đến phòng thí nghiệm pháp y ở Adelaide.

Bác sĩ pháp y cho biết có 8 nạn nhân trong 6 thùng phuy, một số thi thể còn nguyên vẹn, số khác bị phân xác. Một số bị dây thừng trói quanh cổ, số khác bị bịt miệng.

Sự trừng phạt

Ngày 21/5/1999, cảnh sát đột kích, bắt giữ John, Robert và Mark với cáo buộc giết người. James bị bắt vào 26/5. Không lâu sau, Elizabeth chết vì bệnh ung thư.

James thú nhận vì thấy dằn vặt, giúp cảnh sát tìm ra thêm nạn nhân và vạch trần tội ác của John. Hai thi thể nữa được tìm thấy chôn trong vườn sau nhà John ở vùng ngoại ô Adelaide. Cảnh sát cũng liên kết thêm hai cái chết nữa với vụ án này.

Theo nhà chức trách, có 12 trường hợp tử vong liên quan đến vụ án, xảy ra từ năm 1992 đến 1999, trong đó 11 trường hợp được xác định là giết người. Đa số nạn nhân là người thân hoặc bạn bè của John, Robert, Mark và James.

John, kẻ cầm đầu, bị kết tội trong 11 vụ giết người. Robert bị kết tội trong 10 vụ. Cả hai đều bị kết án tù chung thân, không bao giờ được ân xá.

James thú nhận bốn vụ giết người và bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 26 năm.

Mark bị kết tội hỗ trợ phi tang xác, nhận án 25 năm tù với thời hạn tối thiểu là 18 năm. Anh ta đã được trả tự do có điều kiện vào năm 2024 sau khi thụ án gần 25 năm.

Tuệ Anh (theo The Sun, ABC News)