Hà NộiÔng Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Pháp chế, Bộ Lao động và Thương binh xã hội, bị bắt về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Ngày 9/5, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam ông Bình (51 tuổi, trú quận Cầu Giấy) theo điều 337 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Hồng Chiêu

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án. Sai phạm của ông Bình chưa được công bố.

Ông Bình làm Vụ trưởng Pháp chế từ đầu năm 2020. Từ tháng 5/2020, ông Bình kiêm cương vị Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Viết Tuân