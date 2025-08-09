'Vũ trụ Na Tra' của đạo diễn Sủi Cảo

Đạo diễn Sủi Cảo mang đến góc nhìn mới về Na Tra bằng lối kể hiện đại, phát triển chiều sâu nhân vật để mở rộng các phần tiếp theo.

Từ thành công của Na Tra: Ma đồng giáng thế (2019), đạo diễn Sủi Cảo (tên thật Dương Vũ) khẳng định vị trí trong làng hoạt hình Trung Quốc, đồng thời đặt những viên gạch đầu tiên cho vũ trụ điện ảnh mang bản sắc Hoa ngữ. Với Na Tra: Ma đồng náo hải (2025), tác phẩm mở rộng về không gian, nhân vật và tính triết lý. Bộ phim khuynh đảo phòng vé dịp nghỉ Tết âm lịch, sau đó tiếp tục tạo cơn sốt khi chiếu trên các nền tảng phát trực tuyến đầu tháng 8, là phim hoạt hình ăn khách nhất thế giới.

Trailer "Na Tra 2" bản lồng tiếng tiếng Anh Trailer "Na Tra: Ma đồng náo hải" bản lồng tiếng tiếng Anh, có sự tham gia của Dương Tử Quỳnh trong vai mẹ Na Tra, sẽ ra mắt tại Mỹ ngày 22/8. Video: A24

Trang Book and Film Globe nhận định dù lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa, phim mang dáng dấp của những thương hiệu anime đình đám như Dragon Ball và Naruto khi kết hợp những trận chiến hoành tráng, yếu tố hài hước phù hợp khán giả mọi độ tuổi và tuyến truyện kịch tính.

Thay vì bám sát nguyên tác, đạo diễn Sủi Cảo mang góc nhìn hiện đại vào câu chuyện, mở rộng hệ thống vai diễn để tạo thế giới thần linh đa chiều. Mỗi phần phim tập trung vào một tuyến chính nhưng gợi ra sự tồn tại của thế lực khác. Các nhân vật phụ đều có tiềm năng phát triển, như Ngao Bính đại diện cho thế hệ Long Tộc mới, muốn hóa giải hiểu lầm giữa Long Tộc và Na Tra. Ngao Quảng - cha của Ngao Bính - là thế lực đáng gờm, có thể làm mọi thứ để bảo vệ con. Thân Công Báo ban đầu xuất hiện với vai phản diện, song được xây dựng với động cơ và câu chuyện riêng, hứa hẹn trở thành trung tâm xung đột ở tập tiếp theo.

Các nhân vật trong 'Na Tra 2' Các nhân vật trong "Na Tra 2". Video: Beijing Enlight Pictures

Ở tiểu thuyết kinh điển Phong thần diễn nghĩa, Na Tra có năng lực siêu nhiên ngay khi chào đời, là đệ tử Thái Ất Chân Nhân, do giết thái tử của Đông Hải Long tộc nên cuối cùng phải tự tử, được sư phụ dùng hoa sen làm thân xác tái sinh. Trong truyện, cha của Na Tra nghiêm khắc dạy dỗ cậu, nhưng trên phim, gia đình thấu hiểu và chấp nhận nhân vật.

Tạo hình nhân vật Na Tra trong phim. Ảnh: Beijing Enlight Pictures

Tác phẩm đặt nhân vật chính vào thế giới thần thoại ba giới người, tiên và ma, khai thác quá trình vượt định kiến để tự định nghĩa bản thân. Danh tính mỗi người không do người khác áp đặt mà chính người đó lựa chọn. Tình cảm gia đình nổi bật xuyên suốt, là nền tảng trong quá trình hình thành nhân cách. Mối quan hệ giữa Na Tra và cha mẹ - Lý Tịnh, Ân Thập Nương - hay giữa Ngao Bính và Long Vương thể hiện qua nhiều tình tiết cảm động, phản ánh sự hy sinh, hướng đến việc hàn gắn bất đồng giữa các thế hệ.

Tình bạn giữa Na Tra và Ngao Bính là một trong những điểm nhấn trong phần hai. Họ thuộc hai thế lực khác biệt nhưng hình thành sự gắn bó qua những lần đồng hành. Ở cuối phim, nhân vật chính Na Tra nói với Ngao Bính: "Ta biết, thế nào anh cũng quay lại". Ngao Bính hỏi tại sao, Na Tra đáp: "Vì chúng ta còn trẻ, chẳng sợ trời cao đất dày".

Phần hiệu ứng kỹ xảo, bối cảnh, trang phục góp phần xây dựng "thế giới Natra". Bộ phim không còn bó hẹp trong vùng đất Trần Đường mà mở rộng ra biển cả, nơi các thế lực giao tranh. Công đoạn hậu kỳ do các nhóm Trung Quốc thực hiện, với sự tham gia của 138 công ty và hơn 4.000 nhân viên. Trong 5 năm, 1.948 đoạn kỹ xảo trải qua vô số lần sửa chữa. Để giúp họ nắm bắt tinh thần và cảm xúc nhân vật, đạo diễn Sủi Cảo trực tiếp diễn tả nội tâm và hành động trước ống kính để các họa sĩ dựng hình.

Nhiều cảnh chỉ vài giây trên phim nhưng êkíp mất hàng tháng để hoàn thiện. Một trong số đó là phân đoạn "xích sắt", nơi hàng nghìn yêu ma bị giam dưới long cung. Trong trận chiến, các chuỗi xích đung đưa theo chuyển động tự nhiên tạo nên hiệu ứng thị giác.

Theo Our China Story, vì chưa ai trong nhóm từng xử lý kỹ xảo tương tự, cả đội dành hàng tháng để nghiên cứu, thử nghiệm và điều chỉnh. Riêng phần hiệu ứng dây xích mất tới một năm để hoàn thiện từ bản dựng đầu tiên đến khi đưa vào phim. Cảnh nhân vật Thân Công Báo - thuộc giới ma - đau khổ khi em trai và cha qua đời, chỉ vài giây trên màn ảnh nhưng tốn hơn 5 tháng, do Sủi Cảo yêu cầu biểu cảm nhân vật tinh tế.

Bối cảnh giàu chất liệu Á Đông như Đạo giáo, nhưng được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, dễ tiếp cận với khán giả toàn cầu. Các nhạc cụ truyền thống như đàn suona, đàn tỳ bà, sáo làm tăng chiều sâu cảm xúc và màu sắc văn hóa.

Trên China Daily, ông Trương Nghệ Tân - nghiên cứu sinh thạc sĩ Văn học Anh tại Đại học Sơn Đông - cho rằng Na Tra là dấu mốc nổi bật của hoạt hình Trung Quốc, cho thấy khả năng làm mới những câu chuyện tưởng chừng đã cũ bằng sức sáng tạo. Các tác phẩm này không chỉ để giải trí mà góp phần kết nối văn hóa, lan rộng bản sắc phương Đông ra thế giới.

Quế Chi (theo Global Times, China Daily)