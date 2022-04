Vụ trộm quan tài vua hài Charlie Chaplin gây rúng động

Thụy SĩChưa đầy ba tháng sau khi qua đời, mộ của Charlie Chaplin bị xới tung, quan tài mất tích. Vợ ông nhận được 27 cuộc điện thoại dồn dập, đòi tiền chuộc.

Nhà làm phim kiêm diễn viên hài kịch câm, "vua hài" Charlie Chaplin được hậu thế nhớ đến như một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Bắt đầu diễn xuất khi 10 tuổi, trong sự nghiệp kéo dài gần 80 năm, Chaplin đã chạm đến vô số trái tim với những màn trình diễn xuất sắc trong nhiều kiệt tác như The Great Dictator, Modern Times, City lights...

Bị đột quỵ trong những năm 1960 và 1970, Chaplin ốm yếu và phải ngồi xe lăn đã dành những năm cuối đời để sống với người vợ thứ tư, Oona, bên hồ Geneva ở Thụy Sĩ.

Ngày lễ Giáng sinh năm 1977, ông qua đời trong giấc ngủ tại nhà riêng, thọ 88 tuổi. Theo nguyện vọng của Chaplin, một lễ tang nhỏ và riêng tư đã được tổ chức ngay tại nghĩa trang địa phương của ngôi làng nhỏ Corsier-sur-Vevey.

Charlie Chaplin, 83 tuổi, được đẩy trên xe lăn đến sân bay Heathrow ở London cùng vợ, Oona O'Neill (phải) và con gái trong kỳ nghỉ năm 1972. Ảnh: Fine Art America

Nhưng sự yên nghỉ đó chỉ kéo dài vài tháng. Vào 2/3/1978, cảnh sát gọi điện đến dinh thự của Chaplin để thông báo cho bà goá Oona, 51 tuổi, rằng đã xảy ra một vụ trộm lúc nửa đêm. Quan tài của chồng bà đã mất tích.

Các dấu vết tại hiện trường cho thấy, bọn cướp đã đào mộ của Chaplin và kéo lê quan tài trên một khoảng cách đáng kể đến xe của chúng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận được điện thoại từ một người tự nhận đứng sau vụ trộm.

Bằng giọng Đông Âu đặc sệt, người tự xưng "ngài Rochat" nói rằng có một bức ảnh của chiếc quan tài để chứng minh anh ta có nó. Kẻ này đòi đưa một triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 2 triệu USD ngày nay) mới trả lại chiếc quan tài cho gia quyến Chaplin.

Trong vài tháng tiếp theo, bà Oona và luật sư của bà nhận được khoảng 27 cuộc điện thoại từ những tên trộm, tiếp tục đòi tiền. Cảnh sát bắt đầu theo dõi các đường dây điện thoại của bà Oona cũng như 200 bốt điện thoại ở khu vực xung quanh, với hy vọng bắt được những tên tội phạm đang thực hiện hành vi này.

Ngôi mộ trống của Chaplin, một ngày sau vụ trộm. Ảnh: History by day

Dù có những lời đe dọa đối với con út của Chaplin nhưng bà Oona không coi tình huống kỳ lạ này là điều gì quá nghiêm trọng. Bà khẳng định sẽ không có chuyện trả khoản tiền chuộc phi lý này, đồng thời khẳng định rằng "đến Chaplin quá cố còn phải thấy những yêu cầu này là ngớ ngẩn".

Nhiều tuần trôi qua, những tên trộm vẫn chưa rõ danh tính tiếp tục đòi tiền chuộc và yêu cầu quản gia của Chaplin chuyển tiền xuống chiếc Rolls Royce của gia đình. Cảnh sát coi đây là cơ hội để truy bắt những tên trộm, và họ đã bố trí một sĩ quan bí mật làm quản gia và thực hiện một vụ "giăng bẫy".

Thật không may, kế hoạch đã bị phá hỏng một cách hài hước khi sĩ quan này bị một bưu tá địa phương tưởng lầm là kẻ trộm xe và đuổi theo sau, hô hoán. Điều này khiến cảnh sát "phải" bắt chính sĩ quan ngầm đang cải trang để phục vụ cho kế hoạch giăng bẫy những tên trộm.

Bối rối vì sơ suất này, cảnh sát tìm cách "chuộc lỗi" ngay sau đó 2 tháng, hồi hộp mong đợi một cuộc gọi tiếp theo. May mắn thay, kế hoạch lần này đã vận hành hoàn hảo.

11 tuần sau vụ trộm quan tài, cảnh sát cuối cùng đã bắt Roman Wardas, 24 tuổi, một thợ sửa xe người Ba Lan. Đồng phạm của anh ta, Gantcho Ganev, 38 tuổi, người Bulgaria, cũng sa lưới.

Roman Wardas (trái) và Gantcho Ganev (giữa) đến tòa ngày 11/12/1978. Ảnh: History by day

Cả hai đều là những người tị nạn chính trị. Wardas đã rời Ba Lan để tìm việc làm, nhưng hầu như sống trong cảnh túng thiếu ở Thụy Sĩ. Wardas giải thích rằng đã nghĩ ra âm mưu đánh cắp quan tài để tống tiền sau khi đọc được một bài báo về một vụ việc tương tự diễn ra ở Italy cách đó không lâu.

Wardas thừa nhận không bao giờ muốn làm tổn hại đến hài cốt của Chaplin theo bất kỳ cách nào. "Tôi chỉ hy vọng kiếm được một khoản tiền nhanh chóng từ kế hoạch này", Wardas nói.

Ban đầu họ chỉ dự định vờ tạo ra một vụ trộm mộ bằng cách chôn thi thể Chaplin bên dưới ngôi mộ thực sự của ông. Nhưng do "trời mưa và đất quá nặng", cuối cùng họ đã đánh cắp quan tài vì "không còn cách nào khác".

Wardas bị cáo buộc chủ mưu với bản án bốn năm tù. Đồng phạm Ganev nhận bản án 18 tháng tù treo. Cơ quan công tố xác định anh ta chỉ là một gã "to xác ngờ nghệch" được Wardas sử dụng để làm các công việc chân tay trong phi vụ bất hảo.

Cả hai đều tỏ vẻ hối lỗi và thậm chí còn viết một lá thư xin lỗi bà Oona, và đã được bà chấp nhận một cách nhã nhặn.

Hai đạo chích cũng dẫn cảnh sát đến một cánh đồng ngô, chỉ cách nhà của Chaplin một dặm, chỉ chính xác nơi cần đào. May mắn thay, chiếc quan tài bằng gỗ sồi nặng 150 kg vẫn còn nguyên vẹn.

Mộ của Charlie Chaplin và vợ trong nghĩa trang nhân dân ở Corsier-sur-Vevey, Thuỵ Sĩ. Ảnh: Burials and beyond

Thi thể của Chaplin sau đó đã được cải táng. Nhưng lần này, quan tài được phủ bê tông để đảm bảo không ai có thể trộm được nữa. Giờ đây, huyền thoại điện ảnh đã có thể yên nghỉ vĩnh viễn.

Trong nghĩa trang sau này có thêm một bức tượng Chaplin để vinh danh ông. Năm 1991, bà Oona qua đời và được chôn cất cạnh chồng.

Hải Thư (Theo History by day, Far out Magazine, The Guardian)