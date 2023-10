Vũ Thu Phương và học trò mừng khai trương Thanh Hằng Beauty Medi

Thanh Hằng Beauty Medi tổ chức tiệc "The Destination of Beauty" mừng ra mắt trụ sở mới tại số 36 Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ, trong đó có siêu mẫu​​​​​​ Vũ Thu Phương (giữa) cùng học trò của cô trong "The Face Vietnam 2023" - Hương Liên và Tuấn Anh.