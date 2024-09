Vũ Thu Phương và dàn sao tôn vinh áo dài

Ngày 6/9, Vũ Thu Phương dự sự kiện ra mắt dự án Áo dài di sản Việt Nam, thuộc chương trình The Beauty Of Vietnam, do Trung tâm UNESCO Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo (UNESCO-CEP) tổ chức. Người đẹp diện áo nhật bình cảm hứng triều đại xưa, tạo dáng giữa khuôn viên cổ kính.