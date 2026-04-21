Vụ tai nạn phơi bày sự hỗn loạn của giao thông Việt Nam

Bắc NinhXuất phát từ một người đi xe máy ngược chiều, những người tham gia giao thông khác bị ảnh hưởng theo.

Tình huống giao thông: Trên một con phố hẹp, người đàn ông đi xe máy ngược chiều sát vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ, Đồng Nguyên hôm 18/4. Lúc này một người đi bộ xách theo túi hàng cồng kềnh đi tới, tránh người đi xe máy nên đi ra giữa đường.

Hai ôtô vì vướng người đi bộ nên không thể đi đúng làn, phải lấn sang làn ngược chiều. Một cô gái đi xe máy từ phía sau đi tới, không tránh kịp người đi bộ, tay lái vướng vào túi hàng rồi ngã ra đường, va vào ôtô bên cạnh.

Vụ tai nạn phơi bày sự hỗn loạn trong giao thông Việt Nam Video: CTV

Trong khi đó ở phía đường bên kia hai em bé tầm tuổi học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm ngoái lại xem vụ tai nạn.

Kỹ năng lái xe: Chỉ trong vài phút, vụ tai nạn bắt nguồn từ một hành vi tưởng chừng đơn giản của người đi đường lại cho thấy sự hỗn loạn khá phổ biến trong giao thông. Ở đó, sự cơ động của xe máy khiến người sử dụng trở nên tuỳ tiện. Người đi bộ sử dụng lòng đường, dù ngay bên cạnh là vỉa hè không quá hẹp. Cô gái gặp tai nạn thì thiếu tập trung quan sát. Và cuối cùng, trẻ em vô tư sử dụng xe máy, xe đạp điện mà không đội mũ bảo hiểm.

Dù di chuyển bằng phương tiện, hình thức nào, người tham gia giao thông cũng cần ghi nhớ tuân thủ tuyệt đối luật an toàn giao thông cho loại phương tiện của mình, luôn tập trung quan sát rộng để đọc sớm các tình huống có thể xảy tới.

Nguyên Vũ