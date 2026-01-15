Vụ tai nạn 4 người chết trên cao tốc: Tài xế 'không giữ khoảng cách an toàn'

Thanh HóaTài xế xe khách 16 chỗ "không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn" dẫn đến tai nạn làm 4 người chết, 5 người bị thương.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết thông tin trên tại họp báo do UBND tỉnh tổ chức, chiều 15/1. Ngoài hai lỗi trên, kết quả kiểm tra cho thấy các tài xế liên quan không vi phạm nồng độ cồn, không sử dụng ma túy và các chất kích thích khác.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Lời khai của tài xế và một số thông tin khác chưa được lãnh đạo công an tỉnh Thanh Hóa công bố.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin về vụ tai nạn tại buổi họp báo chiều 15/1. Ảnh: Lê Hoàng

Khoảng 3h40 ngày 14/1, xe khách 16 chỗ biển Hà Tĩnh do tài xế Phan Văn Trường, 40 tuổi điều khiển chạy trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 hướng Nghệ An - Hà Nội. Khi đến xã Đồng Tiến, ôtô tông trúng đuôi xe đầu kéo do anh Bùi Văn Hồi điều khiển đang dừng đỗ phía trước.

Cùng thời điểm, một xe đầu kéo khác do anh Trịnh Khắc Hưng, 37 tuổi, quê xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa điều khiển từ phía sau tông mạnh vào hông bên phải và đẩy xe khách vào gần dải phân cách giữa. Cú tông mạnh khiến thành bên phải xe khách biến dạng, một phần đầu bẹp dúm chui dưới gầm xe đầu kéo phía trước. Cả ba phương tiện dính chặt vào nhau, choán gần hết hai làn cao tốc.

Hai cú đâm liên tiếp khiến hai người trên xe khách tử vong tại chỗ, hai người chết trên đường tới bệnh viện. 5 người khác bị thương, trong đó ba người chấn thương sọ não, cột sống, gẫy chân tay được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội.

Theo ông Hoàng Văn Đồng, Phó ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, cả hai tài xế xe khách và tài xế xe đầu kéo (biển số Thanh Hóa) đâm phía sau đều mắc lỗi không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước dẫn đến tai nạn. Còn xe tải biển số Ninh Bình do anh Bùi Văn Hồi điều khiển được xác định buộc phải dừng trên đường vì phía trước đang có một vụ va chạm giao thông khác, không thể di chuyển.

Xe khách bẹp nát phần đầu sau hai cú tông trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 sáng 14/1. Ảnh: Lam Sơn

Đoạn cao tốc nơi xảy ra tai nạn có hai làn xe mỗi chiều, không có làn dừng khẩn cấp, mặt đường bằng phẳng, phương tiện được chạy tối đa 90 km/h. Thời điểm tai nạn trời tạnh ráo, nhưng có sương mù làm hạn chế tầm nhìn. Dữ liệu đăng kiểm cho thấy cả ba phương tiện còn hạn kiểm định.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho hay từ khi cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 qua địa bàn tỉnh đi vào khai thác đã có rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, riêng năm 2025 đã ghi nhận 10 người chết.

Đánh giá cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 và một số đoạn cao tốc khác hiện bộc lộ nhiều bất cập như mặt đường hẹp, không có làn dừng khẩn cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, ông Liêm cho biết tới đây UBND tỉnh và các ngành liên quan sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét nâng cấp, mở rộng cao tốc.

Lê Hoàng