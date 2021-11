Vú sữa vàng trồng ở Việt Nam gần 200.000 đồng một kg

Mỗi kg vú sữa hoàng kim, hay còn gọi là vú sữa vàng được trồng ở Việt Nam đang bán với giá 100.000-180.000 đồng một kg, cao gấp 3 loại thường.

Vú sữa hoàng kim có xuất xứ từ Đài Loan. Gần đây, chúng được người dân các tỉnh phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long nhân giống, đem trồng thử nghiệm từ cuối 2018, nay đã cho thu hoạch và bán ra thị trường với giá gấp 3-4 lần vú sữa thông thường.

Chị Hạnh, thương lái chuyên thu mua trái cây ở miền Tây cho biết, vú sữa hoàng kim lấy về đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Theo chị, hiện cung chưa đủ cầu nên giá mặt hàng này còn biến động mạnh. Nhiều nơi bán lẻ loại này với giá lên tới 180.000 đồng một kg cho hàng loại 1 (2 trái một kg) và 130.000-150.000 đồng một kg cho hàng loại 2.

Tuy nhiên, theo chị Hạnh, mức giá này vẫn rẻ hơn nhiều so với hàng nhập. Hiện vú sữa vàng nhập từ Đài Loan chất lượng không khác gì hàng Việt, được bán 250.000-300.000 đồng một kg (trước đây có lúc lên tới 900.000 đồng một kg).

Vú sữa hoàng kim tại nhà vườn ở miền Tây. Ảnh: Diễm My

Tại các nhà vườn miền Tây, vú sữa hoàng kim đang có giá 50.000-90.000 đồng một kg. Chị My ở Bình Phước (TP HCM), đang sở hữu vài chục cây vú sữa vàng đã bước sang năm thu hoạch thứ 2. Chị cho biết sản lượng năm nay có thể đạt gần một tấn và gia đình sẽ thu lãi khoảng 60-70 triệu đồng.

"Mỗi lần, tôi hái vài chục kg nhưng đều được khách đặt mua hết. Vì không qua trung gian, mỗi kg tôi bán giá 90.000 đồng", chị My nói. Theo chị, hàng năm, vú sữa hoàng kim cho thu hoạch 3 đợt và mỗi đợt kéo dài gần 1 tháng. Trong đó, vụ cuối năm cho thu hoạch với số lượng nhiều nhất.

Cũng trồng hàng trăm cây vú sữa hoàng kim ở Tiền Giang, chị Nhung cho hay, mỗi quả có thể đạt 700 gram, nhưng phổ biến nhất là 3 quả một kg. Hiện chị bán vú sữa hoàng kim tại vườn ở mức giá 50.000-80.000 đồng một kg.

"Vườn nhà tôi có khoảng 150 cây. Nhờ giá cao nên ngay năm đầu tiên thu hoạch đã lấy lại vốn. Đây là năm thứ hai thu hoạch, mỗi cây cho khoảng 10 kg quả. Vụ này, gia đình tôi có thể thu về cả trăm triệu đồng", chị Nhung tính toán.

Trái vú sữa vàng nhà chị Nhung nặng tới 700 gram. Ảnh: Nhung Nguyễn

Theo người dân địa phương tại Tiền Giang, vú sữa vàng có nhiều điểm khác so với giống vú sữa thông thường như, mỗi trái chỉ có một hạt, vỏ màu vàng óng, đậu trái tự nhiên,... Ngoài ra, vú sữa hoàng kim cho trái quanh năm, trong khi loại thường chỉ có trái một vụ một năm. Do đó, sản lượng vú sữa hoàng kim tốt hơn so với giống thường.

Về mùi vị, theo chị Nhung, vú sữa vàng có vị ngọt đậm và mùi thơm khác hẳn giống thông thường. Khi còn non, chúng có màu xanh, lúc chín ngả màu vàng tươi, càng chín trái càng lên màu rất đẹp.

Vú sữa hoàng kim đang được người dân Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang... trồng lẻ tẻ và chưa theo quy hoạch. Các tỉnh miền Nam và Đồng bằng sông Cửu Long chưa có con số thống kê cụ thể về diện tích trồng nhưng ước tính số lượng thử nghiệm lên tới vài chục ha và người dân cũng đang nhân rộng cây giống để trồng với diện tích lớn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang, Hậu Giang cho biết, giống vú sữa Đài Loan này du nhập vào Việt Nam gần đây nên chưa xác định được hiệu quả kinh tế như thế nào. Hiện nay, có một vài hộ trồng thử nghiệm cũng đã cho trái và giá thương mại đang ở mức cao do khan hiếm. Tuy nhiên, đến nay các Sở vẫn đang theo dõi để nghiên cứu về sự phát triển của giống cây này. Sở cũng khuyến cáo người dân không nên trồng ồ ạt vì dễ gây ra tình trạng dư thừa, ùn ứ khó có đầu ra.

Hồng Châu