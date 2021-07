Vũ ra MV cùng Lukas Graham

Ca sĩ Vũ hát cùng nghệ sĩ Đan Mạch Lukas Graham - chủ nhân hit "7 years" đạt hơn một tỷ lượt nghe - trong MV "Happy for you".

Vũ ra MV "Happy for you" MV "Happy for you" - Vũ song ca Lukas Graham - ra mắt tối 1/7. Video: Warner.

Do Lukas ở Đan Mạch, đôi nghệ sĩ ghi hình màn song ca từ xa. Ca khúc được thể hiện theo hình thức song ngữ Việt - Anh, Vũ viết lời tiếng Việt. Nhạc phẩm mang âm hưởng pop acoustic với tiếng đàn piano chủ đạo. Ca từ bài hát là lời tâm sự của chàng trai sau khi chuyện tình kết thúc, nhận ra cô gái đã bước tiếp còn mình mãi vấn vương.

Once you left I went to space

I don’t recognize this place

Where are you, Where are you

Now I miss the smallest things

I’m not ready for this change

Where are you/ Where are you

Can’t help but wonder

Are you ready, are you ready, are you ready now

Do you forgive me am I something you can talk about

I heard you’re moving on and now

You got it figured out

(Khi em ra đi, anh như trôi vào không gian vô định

Anh không thể nhận ra nơi này

Em đang nơi đâu

Giờ đây anh nhớ về những điều nhỏ nhất

Anh vẫn chưa sẵn sàng cho sự thay đổi này

Em đang nơi đâu

Không thể ngừng tự hỏi

Em đã sẵn sàng chưa

Em có thể tha thứ cho anh không, liệu em còn nói về anh

Anh nghe nói em đã bước tiếp, và giờ đây

Em đã thông suốt rồi)

Lukas Graham ra mắt Happy for you vào tháng 5 với bản MV dạng lời. Hôm 23/6, Vũ đăng bản cover nhạc phẩm trên Instagram với bản phối guitar. Nghệ sĩ Đan Mạch ghe được, chủ động liên hệ Warner Music Việt Nam - hãng đĩa đại diện của Vũ - bày tỏ ý định thực hiện phiên bản song ca. Ca sĩ cho biết: "Tôi hồi hộp khi thu âm vì Lukas hát ở tông cao. Dần dần, tôi bắt nhịp được và hòa giọng đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo".

Vũ (phải) được Lukas chủ động liên hệ khi nghe chất giọng của anh. Ảnh: Warner.

Ra mắt tối 1/7, ca khúc được khán giả hưởng ứng. Nhiều người nghe đánh giá đoạn lời Việt của Vũ giúp bài hát có màu sắc khác biệt so với bản gốc. Kaona, một khán giả nước ngoài, bình luận: "Vũ khiến tôi muốn học tiếng Việt. Đoạn anh ấy hát nghe thật tuyệt".

Vũ tên đầy đủ là Hoàng Thái Vũ, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Anh nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi đăng các bài hát tự sáng tác theo thể loại acoustic, pop-rock... Anh có nhiều bản hit như Lạ lùng, Đông kiếm em, Her summer... Năm 2019, anh được đề cử giải Cống hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới và Bài hát của năm.

Lukas sinh năm 1988, là giọng ca chính của nhóm nhạc Lukas Graham. Năm 2016, nhóm nổi tiếng toàn cầu nhờ 7 years - bản hit đạt 1,1 tỷ lượt truy cập trên Youtube. Ca khúc giúp nhóm được đề cử ở Grammy 2017 tại hạng mục Thu âm của năm. Album mang tên nhóm từng giành vị trí thứ ba bảng xếp hạng Billboard 200, đạt một chứng nhận bạch kim (bán trên một triệu đĩa) ở Mỹ. Trước bản thu với Vũ, anh từng song ca với hai nữ ca sĩ Hanin Dhiya (Indonesia) và Janice Vidal (Hong Kong).

MV '7 Years' - Lukas Graham MV "7 Years". Video: Lukas Graham.

Tam Kỳ