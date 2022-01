Vụ phó của Bộ Tài nguyên Môi trường bị đình chỉ công tác

Một Vụ phó của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên Môi trường, bị đình chỉ công tác 15 ngày để làm rõ hành vi đánh phụ nữ.

Chiều 6/1, ông Trần Phương, Chánh Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi lãnh đạo Tổng cục nghe giải trình của ông Vũ Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Kế hoạch - Tài Chính.

Trước đó ngày 4/1, tại ngách 1150/72 đường Láng (phường Láng Thượng, Đống Đa, TP Hà Nội), ông Thắng to tiếng với nữ hàng xóm về việc đỗ xe ôtô, rồi lao vào đánh chị này. Người thân của nữ hàng xóm sau đó ra ẩu đả với ông Thắng.

Sự việc dừng lại khi gia đình hai bên khuyên can. Người thân của nữ hàng xóm đã đăng video (do camera an ninh ghi lại) lên mạng xã hội bày tỏ bức xúc.

Ông Vũ Văn Thắng hành hung người phụ nữ. Ảnh: Chụp màn hình video

Theo ông Trần Phương, tại cuộc họp sáng nay (6/1), ông Thắng đã nhận khuyết điểm và cho hay hai bên đã hòa giải với sự chứng kiến của chính quyền sở tại.

"Chúng tôi vẫn đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Thắng để xác minh đầy đủ sự việc", ông Phương nói.

Đại diện Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cho rằng hành động của ông Thắng là không đúng chuẩn mực, cần rút kinh nghiệm, không để ảnh hưởng xấu tới đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức.

Gia Chính