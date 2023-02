Vũ ôn chuyện tình buồn trong đêm nhạc

TP HCMKhi hát "Lời yêu em", ca sĩ Vũ cho biết từng yêu thầm bạn cùng lớp cấp ba nhưng cô thích một chàng trai đi xe tay ga.

Ca sĩ tổ chức mini-show Bước qua mùa cô đơn - nằm trong chuỗi chương trình Taste of The Soul, tối 18/2. Xen kẽ mỗi tiết mục, Vũ dành thời gian tương tác với khán giả, kể những câu chuyện hậu trường sáng tác. Ca sĩ xin lỗi người nghe nếu những bài hát của anh gieo nỗi buồn cho họ, bởi đa số ca khúc đều do anh viết từ những trải nghiệm buồn của bản thân.

Anh từng yêu thầm cô bạn học cùng lớp thời cấp ba, cũng là mối tình đơn phương đầu tiên. Một lần, Vũ lọc cọc đạp xe đến trường thì thấy cô gái ấy được một chàng trai đèo trên xe tay ga sang trọng, chạy vụt qua mặt. Từ đó, anh nếm trải cảm giác thất tình và viết nên bài Lời yêu em.

Ca sĩ Vũ trong đêm nhạc "Bước qua mùa cô đơn". Ảnh: Dương Vũ

Bản hit Bước qua mùa cô đơn cũng đánh dấu sự trưởng thành trong tình yêu của Vũ sau những đổ vỡ. Anh kể một lần, có người bạn hỏi anh, nếu vô tình gặp lại người yêu cũ sẽ nói câu gì đầu tiên. "Tôi cứng họng, không trả lời được và đã viết ra bài hát đó", Vũ nói. Câu hát gần cuối bài cũng là thắc mắc anh dành cho khán giả: "Ngày mai kia nếu có phút giây vô tình thấy nhau sẽ nói câu gì/ Hay ta chỉ nhìn, lặng lẽ đi qua...".

Vũ tri ân khán giả dành tình cảm cho anh sau gần 10 năm đi hát. Giao thừa Tết Quý Mão, xem chương trình Táo quân 2023, anh bất ngờ khi nghe ca khúc vang lên nhờ xu hướng quay video "Nhìn sang trái" trên TikTok. Ca sĩ kể vui có lần ra đường được một số em nhỏ gọi là "anh Nhìn Sang Trái".

"Dù được gọi là Hoàng tử Indie hay bất kỳ nick-name gì, tôi vẫn vô cùng hãnh diện, tự hào", anh cho biết.

Vũ hát "Lạ lùng" trong show tối 18/2 Vũ hát "Lạ lùng" cùng khán giả trong đêm nhạc. Video: Mai Nhật

Vũ nỗ lực khuấy động không khí đêm nhạc. Khi thể hiện Lạ lùng - một trong những bài thuộc giai đoạn đầu sự nghiệp, anh đề nghị khán giả bật flash từ điện thoại, vẫy theo giai điệu. Dưới hàng ghế, hàng trăm người hâm mộ hòa giọng. Kết thúc bài hát, ca sĩ đưa micro để khán giả hát "chay" theo điệp khúc, sau đó đề nghị ban nhạc chơi lại đoạn cao trào. Cuối tiết mục, anh cúi gập người để cảm ơn sự nhiệt tình của các fan.

Sau khi Vũ thể hiện xong ca khúc cuối, bước vào hậu trường, nhiều người vẫn nán lại vì muốn được nghe anh hát thêm. Khán giả Ngân Trương (31 tuổi) cho biết đi cùng bạn thân vì cả hai muốn lần đầu nghe Vũ hát live. "Tôi đánh giá Vũ hát trên sân khấu tốt hơn thu âm, khoe được nhiều nốt cao. Cậu ấy cũng giao lưu chừng mực, ý nhị nhưng vẫn tạo cảm giác gần gũi", Ngân nói.

Anh cũng song ca hòa quyện với Nguyên Hà - ca sĩ khách mời ở đầu chương trình. Cả hai có màn "tráo hit" khi Vũ hát Xin lỗi (Vũ Tiến Đạt) còn Nguyễn Hà góp giọng trong bài Anh nhớ ra - nhạc phẩm mới thuộc album Một vạn năm của Vũ. Nguyên Hà cũng thể hiện loạt bản ballad giàu tự sự, như Nhắm mắt thấy mùa hè (Hồ Tiến Đạt), Vẫn hát lời tình yêu (Dương Thụ), liên khúc Yêu xa (Vũ Cát Tường) - Mascara (Trần Duy Khang).

Nguyên Hà hát liên khúc Yêu xa (Vũ Cát Tường) - Mascara (Trần Duy Khang) Nguyên Hà hát liên khúc "Yêu xa" (Vũ Cát Tường) - "Mascara" (Trần Duy Khang). Video: Mai Nhật

Vũ tên đầy đủ là Hoàng Thái Vũ, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Anh nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi đăng các bài hát tự sáng tác theo thể loại acoustic, pop-rock... Anh có nhiều bản hit như Lạ lùng, Đông kiếm em, Her summer. Năm 2019, anh được đề cử giải Cống hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới và Bài hát của năm. Cuối năm 2021, anh kết hôn với bạn gái sinh năm 1992.

Mai Nhật