Vụ nổi nóng của Messi vào phim về World Cup 2022

Khoảnh khắc Lionel Messi mắng mỏ tiền đạo Hà Lan Wout Weghorst sau trận tứ kết World Cup 2022 trở thành điểm nhấn của bộ phim do FIFA sản xuất.

Trong phim tài liệu "Written in the Stars" của FIFA TV, khoảnh khắc Messi to tiếng với Weghorst được tái hiện đầy đủ. Ở đó, siêu sao Argentina làm gián đoạn cuộc phỏng vấn trực tiếp với TyCSports khi bị Weghorst nhìn chằm chằm.

Messi cho rằng bản thân và đồng đội bị Weghorst khiêu khích trong thời gian thi đấu, cũng như sau khi tan trận. Ảnh: Chụp màn hình

"Nhìn gì, thằng đần? Đi ra chỗ khác", Messi quát. Góc quay đối diện ghi lại cảnh Weghorst cố giải thích với các cầu thủ Argentina, gồm Sergio Augero, Lautaro Martinez và Lisandro Martinez, rằng anh chỉ muốn bắt tay Messi nhưng bị gạt đi.

Lisandro, người sau này thành đồng đội của Weghorst ở Man Utd, cố xoa dịu và khuyên tiền đạo cao 1,97 m quay về phòng thay đồ của Hà Lan.

Đoạn phim ngay sau đó chiếu cảnh Messi khoác vai Memphis Depay đi vào đường hầm. Weghorst đợi ở đó và đưa tay ra bắt, nhưng ngôi sao của PSG bỏ qua.

Màn nổi nóng của Messi được đưa vào phim World Cup Messi to tiếng với Weghorst khi đang thực hiện phỏng vấn trực tiếp.

"Tôi không rành tiếng Tây Ban Nha, nhưng Messi đã dùng lời lẽ thiếu tôn trọng tôi. Tôi tôn trọng anh ấy với tư cách cầu thủ, nên những gì xảy ra thực sự gây thất vọng", Weghorst nói.

Trận đấu giữa Hà Lan và Argentina căng thẳng tột độ, khiến trọng tài rút 18 thẻ vàng - kỷ lục ở một trận World Cup. Messi in dấu giày cả hai bàn của Argentina, sút thành công lượt luân lưu đầu tiên để tạo đà cho chiến thắng 4-2. Weghorst thì vào sân ở phút 78 và lập cú đúp giúp Hà Lan gỡ 2-2.

Sau trận, Messi tiến đến khu kỹ thuật của Hà Lan. Anh vừa chỉ tay vừa nói với HLV Van Gaal và trợ lý Edgard Davids rằng trước trận họ đã nói quá nhiều điều không hay trên truyền thông về anh và Argentina.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 1/2023, Messi thừa nhận hối hận về phản ứng ở trận đấu với Hà Lan. Anh nói: "Tôi không thích những gì bản thân đã làm. Những khoảnh khắc đó thật căng thẳng, khó chịu. Tôi làm theo cảm xúc và mọi thứ xảy ra rất nhanh. Tôi không muốn để lại hình ảnh đó, nhưng chuyện đã xảy ra".

Nhờ phong độ cao của Messi, Argentina vô địch World Cup lần thứ ba trong lịch sử, chấm dứt cơn khát dài 36 năm. LĐBĐ Argentina hôm 23/3 làm lễ tôn vinh Messi và đội tuyển nhân dịp đá giao hữu tiếp Pamana - trận đầu tiên sau khi họ vô địch World Cup 2022. HLV Scaloni cho biết sẽ tiếp tục triệu tập Messi đến khi cầu thủ 35 tuổi từ giã đội tuyển.

Vy Anh