Vũ Ngọc và Son ra BST 'Tình ca trên sóng' ở Hong Kong

Vũ Ngọc và Son (thứ ba, tư từ trái qua) chào kết show cùng các người mẫu. Lần đầu giới thiệu bộ sưu tập ở Hong Kong, họ nói hồi hộp nhưng vui bởi mọi thứ diễn ra thuận lợi.

Vũ Ngọc (tên đầy đủ Vũ Ngọc Tú) và Son (Đinh Trường Tùng) theo đuổi những thiết kế màu sắc, họa tiết rực rỡ, giao thoa giữa văn hóa Á Đông và phương Tây. Họ thường tổ chức định kỳ hai show thời trang mỗi năm, kết hợp giới thiệu điểm đến văn hóa, vùng đất du lịch, qua các bộ sưu tập như Vàng son, Hừng đông, Ký ức tuổi thơ, Vũ điệu Phương Đông, A beautiful life - Cuộc sống tươi đẹp, Nơi pháo hoa rực rỡ.

Các địa danh gần đây họ chọn làm show gồm Trường lang (Đại Nội Huế), Bảo tàng Nghệ thuật, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bưu điện Thành phố, phố cổ Hội An, Ga Sài Gòn, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM, cảng sông Hàn (Đà Nẵng)