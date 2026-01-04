Vũ Ngọc và Son ra BST 'Tình ca trên sóng' ở Hong Kong

Hai nhà thiết kế giới thiệu bộ sưu tập Serenade on The Waves theo hình thức ghi hình, sẽ phát sóng đầu năm. Các người mẫu trình diễn giữa không gian lãng mạn, góc nhìn hướng ra cảng Victoria - điểm du lịch nổi tiếng của thành phố.
Teaser giới thiệu show. Video: Geeking
Hai nhà thiết kế mang đến 36 trang phục lấy cảm hứng từ sự giao thoa văn hóa, kết hợp phong cách truyền thống và hiện đại. Người mẫu Huỳnh Tú Anh và Hữu Long mở màn với trang phục len xếp tầng, gợi hình ảnh những con sóng nhẹ.
Nhà mốt sử dụng hình ảnh các bảng hiệu, taxi, xe bus nhằm thể hiện sức sống đô thị hiện đại của Hong Kong.
Vũ Ngọc và Son đưa họa tiết hoa bưởi nở vào mùa xuân lên váy thông qua kỹ thuật in ấn, thêu tay, đính kết thủ công.
Bộ sưu tập đa dạng phom dáng gồm oversize, áo khoác, choàng hay trang phục tạo độ phồng ở phần chân váy, ống tay. Chất liệu chủ đạo là gấm, nhung, tafta với bảng màu rực rỡ như đỏ, xanh lục, vàng.
Vũ Ngọc và Son còn thể hiện "cuộc chơi" với len sợi, hướng tới tôn vinh nghệ thuật thủ công. Chất liệu được xử lý thành lớp, tạo nên sự chuyển động giống như sóng nước.
Kỹ thuật dựng rập 3D hay xếp lớp tạo hiệu ứng thị giác cho người xem.
Hình ảnh đôi ngựa là điểm nhấn trong phần họa tiết, phù hợp không khí năm mới, mang ý nghĩa về sự trọn vẹn, thịnh vượng. Các hình ảnh trên váy áo cách điệu theo phong cách pop art, tạo cảm giác trẻ trung.
Vũ Ngọc và Son còn giới thiệu nhiều mẫu áo dài phù hợp dịp Tết Bính Ngọ.
Trang phục truyền thống thực hiện dựa trên khung cảnh của Hong Kong, phom dáng oversize.
Á hậu Võ Hoàng Yến diễn vedette với "cây" đỏ.
Vũ Ngọc và Son (thứ ba, tư từ trái qua) chào kết show cùng các người mẫu. Lần đầu giới thiệu bộ sưu tập ở Hong Kong, họ nói hồi hộp nhưng vui bởi mọi thứ diễn ra thuận lợi.
Vũ Ngọc (tên đầy đủ Vũ Ngọc Tú) và Son (Đinh Trường Tùng) theo đuổi những thiết kế màu sắc, họa tiết rực rỡ, giao thoa giữa văn hóa Á Đông và phương Tây. Họ thường tổ chức định kỳ hai show thời trang mỗi năm, kết hợp giới thiệu điểm đến văn hóa, vùng đất du lịch, qua các bộ sưu tập như Vàng son, Hừng đông, Ký ức tuổi thơ, Vũ điệu Phương Đông, A beautiful life - Cuộc sống tươi đẹp, Nơi pháo hoa rực rỡ.
Các địa danh gần đây họ chọn làm show gồm Trường lang (Đại Nội Huế), Bảo tàng Nghệ thuật, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bưu điện Thành phố, phố cổ Hội An, Ga Sài Gòn, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM, cảng sông Hàn (Đà Nẵng)
Ảnh: Kiếng Cận