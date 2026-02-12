Vụ lừa đảo mang thai hộ 26 đứa trẻ ở Mỹ

Cặp vợ chồng người Trung Quốc bị cáo buộc lừa nhiều phụ nữ mang thai hộ, nuôi những đứa trẻ trong biệt thự ở California trước khi bị bắt vì tội ngược đãi.

Theo The New Yorker, Guojun Xuan và vợ Silvia Zhang bị cáo buộc đã lợi dụng luật mang thai hộ lỏng lẻo của bang California để mở công ty riêng, Mark Surrogacy, từ đó tạo ra nhiều trẻ em bằng cách sử dụng tinh trùng của Xuan và trứng của người hiến tặng ẩn danh.

Zhang, 38 tuổi, sinh hai con cho Xuan vào năm 2021 và 2022, nhưng Xuan chưa hài lòng. Vì vậy, họ thành lập công ty môi giới mang thai hộ Mark Surrogacy tại biệt thự triệu đô ở thành phố Arcadia, đóng giả là cặp vợ chồng đang khao khát có thêm một đứa em cho con gái mình.

Lời thỉnh cầu tha thiết đã thu hút hàng chục phụ nữ đồng ý mang thai hộ cho họ. Tuy nhiên, mỗi người đều nghĩ rằng mình là người duy nhất mang thai hộ cho cặp đôi này.

Các nhân viên làm việc tại biệt thự của cặp vợ chồng nói rằng ông chủ 65 tuổi là "một người giàu muốn có nhiều con" bằng mọi giá. Các nhân viên suy đoán nỗi ám ảnh về con cái của Xuan bắt nguồn từ hy vọng rằng một trong những đứa con của ông ta sẽ trở thành tổng thống Mỹ. Một số đứa trẻ được đặt tên theo các chính trị gia Mỹ và lãnh đạo nước ngoài nổi tiếng.

Biệt thự trị giá 4 triệu USD của Guojun Xuan và Silvia Zhang ở Arcadia, California. Ảnh: AP

Việc mang thai hộ vì mục đích thương mại bị cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt ở hầu hết các quốc gia, nhưng ở Mỹ lại có rất ít quy định cụ thể về vấn đề này. New York là bang duy nhất yêu cầu giấy phép chuyên biệt để mở công ty môi giới mang thai hộ.

Zhang và Xuan bị bắt vì nghi ngờ ngược đãi và bỏ bê trẻ em vào tháng 5/2025 sau khi một bé 2 tháng tuổi do họ chăm sóc được đưa đến bệnh viện với chấn thương sọ não nghiêm trọng. Những đứa trẻ được chính quyền giám hộ.

Cặp đôi đang được tại ngoại trong khi cuộc điều tra về hành vi ngược đãi trẻ em chưa kết thúc.

Guojun Xuan (trái, 65 tuổi) và Silvia Zhang, 38 tuổi. Ảnh: Nypost

Kể từ khi Zhang và Xuan bị bắt, ít nhất 5 phụ nữ mang thai hộ đã sinh thêm con cho họ ở Virginia, Pennsylvania và Georgia.

Tình trạng pháp lý của nhiều đứa trẻ vẫn chưa được xác định rõ do một số người mang thai hộ đang giành quyền nuôi con sau khi biết sự thật. Đứa trẻ lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi vào thời điểm cặp đôi bị bắt.

Xuan và Zhang đã đệ đơn kiện ít nhất hai phụ nữ mang thai hộ do cắt đứt liên lạc, từ chối giao con sau khi cặp đôi bị bắt. Xuan cáo buộc họ vi phạm hợp đồng, đòi quyền nuôi con và 1 triệu USD tiền bồi thường. Theo tài liệu tòa án, những phụ nữ mang thai hộ ban đầu đã ký thỏa thuận trị giá 45.000 và 70.000 USD, cộng thêm các chi phí trong thai kỳ.

Luật sư của Xuan và Zhang cho biết họ muốn xây dựng một gia đình lớn và không làm gì sai. Họ khẳng định các cáo buộc lạm dụng trẻ em và tin đồn về việc "sinh con để được hưởng quyền công dân Mỹ và bán chúng cho người khác" là sai sự thật. Cặp đôi đang đấu tranh để giành lại quyền nuôi con thông qua tòa án ở bốn tiểu bang.

Tuệ Anh (theo Nypost, CBS)