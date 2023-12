Vũ Linh Đan bị loại khỏi show tuyển chọn idol Hàn Quốc

Á quân Giọng hát Việt nhí 2019 Vũ Linh Đan dừng chân tại chặng đầu Universe Ticket của đài SBS - show tuyển chọn nhóm nhạc nữ.

Cô bị loại sau tập lên sóng ngày 6/12 do nhận lượt bình chọn thấp của khán giả. Linh Đan nói: "Chặng đường kết thúc sớm nhưng tôi không quá buồn vì có thêm kinh nghiệm, học hỏi nhiều điều mới".

Vũ Linh Đan trình diễn "TT" trong tiết mục nhóm tại Universe Ticket Vũ Linh Đan (xuất hiện từ giây 0:07) trình diễn tiết mục "TT". Video: SBS

Linh Đan từng vượt qua nhiều ứng viên tại vòng tuyển chọn hồi đầu năm, ghi tên vào top 82. Hồi tháng 7, cô sang Hàn Quốc, sinh hoạt tại nhà chung, tập luyện và bắt đầu ghi hình.

Linh Đan (thứ hai trái sang) cùng các thí sinh tại chương trình Universe Ticket. Ảnh: SBS

Ở tập đầu hồi tháng 11, cô trình diễn ca khúc solo Psycho, vào vòng lập nhóm. Sang tập 2, Linh Đan thể hiện ca khúc TT (TWICE) cùng bảy thành viên khác theo phong cách dễ thương trên sân khấu. Thời lượng lên hình không quá nhiều nhưng Linh Đan được khen khả năng vũ đạo, giọng hát ổn định. Video trình diễn cá nhân của cô do ban tổ chức công bố hút lượt xem lớn trên YouTube. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối khi Linh Đan không đi sâu tại chương trình.

Vũ Linh Đan hát ca khúc chủ đề của show tuyển chọn idol Hàn Quốc Vũ Linh Đan hát ca khúc chủ đề của show, tung hồi tháng 10. Video: SBS

Hiện Linh Đan quay lại việc học tập tại THPT Marie Curie, Hà Nội. Cô cho biết sẽ trau dồi thêm khả năng để theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp trong tương lai.

Linh Đan trên sân khấu tiết mục solo tại vòng đầu. Ảnh: SBS

Vũ Linh Đan, 16 tuổi, quê Hà Nội, được nhiều người biết đến qua cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2019, thuộc đội huấn luyện viên Phạm Quỳnh Anh và Dương Khắc Linh. Cô còn đoạt các giải như quán quân ILA’s Got Talent năm 2017, top 3 Voice Up năm 2019, giải Thí sinh triển vọng và top 9 cuộc thi Sing out loud 2023.

Cô có giọng hát nội lực, cảm xúc, có thể hát tốt tiếng Việt lẫn Anh, từng có các màn trình diễn ấn tượng như Rise Up, A Million Dreams, This Is Me, Sweet But Psycho... Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương từng nhận xét Linh Đan có chất giọng trời phú, phần rung và cao độ hay.

Vũ Linh Đan thi vòng giấu mặt Giọng hát Việt nhí 2019 Vũ Linh Đan hát "Rise Up" vòng giấu mặt Giọng hát Việt nhí lúc 12 tuổi. Video: Cát Tiên Sa

Universe Ticket tổ chức theo hình thức giống các sân chơi như Boys Planet, Fantasy Boys, R U Next?, nhằm tìm kiếm nhóm nhạc nữ mới. 82 thí sinh thuộc nhiều quốc gia sẽ tranh tài qua từng vòng. Tám người có số điểm bình chọn cao nhất tại chung kết sẽ được lập thành nhóm Kpop, hoạt động dưới sự quản lý của công ty F&F Entertainment trong khoảng hai năm rưỡi.

Tân Cao