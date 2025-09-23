Vụ kiện nhà trường bị cấm sử dụng sân chơi vì gây ồn cho cư dân giàu có

PhápVì gây "quá nhiều tiếng ồn" cho cư dân xung quanh dẫn đến kiện tụng, tòa phán quyết hơn 100 học sinh của trường tiểu học địa phương không được sử dụng sân chơi.

Vụ kiện xảy ra tại một khu phố giàu có trong công viên Maisons-Laffitte thuộc quận Yvelines.

Năm 2017, trường quốc tế Maisons-Laffitte đã chuyển đến tòa nhà được cải tạo đẹp mắt với sân chơi ngoài trời rộng 100 m2. Tuy nhiên, diện tích này không đủ cho khoảng 100 trẻ em từ mẫu giáo đến hết tiểu học đang theo học tại đây.

Tháng 3/2021, trường đã mua một lô đất rộng 500 m2 ở bên phải, mở rộng sân chơi ngoài trời. Nhưng rắc rối đã sớm xảy ra.

Phía bên kia đường là khuôn viên của những biệt thự xinh đẹp. Nhiều người đã bắt đầu phàn nàn về tiếng ồn trong giờ ra chơi.

Trường Quốc tế Maisons-Laffitte với sân chơi 500 m2, dạy trẻ từ 3 đến 11 tuổi. Ảnh: France 3

Theo lịch học, trẻ có tổng cộng 3 tiếng vui chơi ngoài trời mỗi ngày vào buổi sáng, chiều và chiều muộn trước khi tan học. Điều này khiến cư dân cảm thấy rất phiền. Tranh chấp kéo dài suốt 2 năm.

Theo hiệu trưởng, các giải pháp thỏa hiệp đã được đề xuất, chẳng hạn cư dân có thể ra ngoài chơi vào giờ nghỉ giải lao của học sinh để hạn chế tiếng ồn. Nhưng biện pháp này quá bất tiện.

Cư dân cũng cho rằng căn hộ ở khu vực đắt đỏ đã mất giá trị vì sự ồn ào này. Hòa giải bất thành, cư dân khởi kiện.

"Tiếng ồn làm gián đoạn nghiêm trọng khả năng làm việc từ xa của một số người và khiến những người khác mất đi sự yên bình khi nghỉ hưu sau cả đời làm việc vất vả", luật sư của nguyên đơn trình bày.

Tòa án tuyên các cư dân thắng kiện, căn cứ từ luật lệ của vùng từ tháng 2/1983 là cấm xây dựng trong khu vực "các loại nhà máy, xưởng sản xuất, trang trại, thương mại, công nghiệp, hay bất kỳ công trình nào có thể gây hại cho cư dân, dù là tiếng ồn hay mùi hôi".

Do phán quyết có hiệu lực ngay lập tức, kết quả là năm học mới này, các em không còn được tận hưởng không gian ngoài trời rộng 500 m2 nữa mà phải lui vào một sân trong nhỏ 100 m2.

Hiệu trưởng cho rằng sân trong chỉ đủ cho khoảng 1/4 số học sinh. Vị này bày tỏ sự tiếc nuối và lên án đây là sự khắt khe quá mức với tụi nhỏ.

Theo hiệu trưởng, phán quyết này "gây nguy hiểm cho sự tồn tại của trường" vì một số phụ huynh đang dọa sẽ cho con chuyển sang nơi khác.