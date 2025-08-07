Vụ kiện giữa Ngoại hạng Anh và Man City tiêu tốn 266 triệu USD

AnhVụ kiện liên quan đến 130 cáo buộc vi phạm của Man City có thể khiến các bên liên quan mất 266 triệu USD chỉ trong vòng 5 năm. Số tiền này chủ yếu chảy vào túi các luật sư với mức phí hàng nghìn USD mỗi giờ.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, chi phí hoạt động của Ngoại hạng Anh đã tăng 108 triệu USD trong mùa 2023-2024, với lý do được nêu là "tăng chi phí pháp lý do các vấn đề quản lý CLB", cùng với việc tuyển thêm nhân sự và tăng cường hỗ trợ bóng đá nói chung. Con số này cộng thêm mức tăng phát sinh 58 triệu USD trong chi phí hoạt động ở mùa giải 2022-2023.

Rodri của Man City (áo xanh) cầm bóng giữa vòng vây cầu thủ Arsenal, trong trận đấu ở Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, thành phố Manchester, Anh ngày 31/3/2024. Ảnh: Reuters

Tờ The Times (Anh) chỉ ra rằng tổng chi phí cho các bên liên quan trong vụ kiện giữa Ngoại hạng Anh và Man City vì 130 cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính đã vượt mốc 266 triệu USD chỉ trong 5 năm qua, với các luật sư hàng đầu được mỗi bên thuê tính phí hàng nghìn USD mỗi giờ.

"Số tiền được chi trong vụ kiện thật sự gây sốc", một lãnh đạo CLB giấu tên chia sẻ với tờ báo này. "Đáng lẽ số tiền chi cho luật sư có thể được dùng để hỗ trợ các CLB".

Ngân sách dành cho chi phí pháp lý của Ngoại hạng Anh trong mùa 2023-2024 là khoảng 64 triệu USD, gấp sáu lần so với ngân sách ban đầu. Ngoài vụ việc 130 cáo buộc, giải đấu cao nhất nước Anh còn vướng vào một vụ kiện khác do chính Man City khởi kiện trong năm qua liên quan đến Quy tắc Giao dịch với Các bên Liên quan (Associated Party Transaction rules). Giải đấu đã buộc phải sửa đổi các quy tắc này sau hành động pháp lý ban đầu của Man City. Song, CLB chủ sân Etihad chưa muốn dừng lại hành động trả đũa và phiên điều trần được lên kế hoạch vào tháng 9.

Chủ tịch Tottenham, ông Daniel Levy, tuần này đã đặt câu hỏi tại sao kết quả của vụ kiện 130 cáo buộc chưa được công bố, dù phiên điều trần bởi một hội đồng đã kết thúc cách đây tám tháng.

"Tôi nghĩ sẽ không công bằng nếu tôi nói về một CLB khác ở Ngoại hạng Anh. Tôi chỉ muốn nói rằng quá trình này đã kéo dài quá lâu", Levy chia sẻ trên chương trình The Overlap của Gary Neville. "Vì lợi ích bóng đá, vụ việc cần được kết thúc theo một hướng rõ ràng".

Ông tiếp tục: "Thật đáng tiếc khi chúng ta không thể giải quyết nội bộ mà phải nhờ đến các luật sư, những người đang kiếm được rất nhiều tiền từ việc này".

Trong khi đó, cuộc điều tra về Chelsea liên quan đến các cáo buộc thanh toán bất thường trong thời kỳ sở hữu của Roman Abramovich, được chính các chủ sở hữu mới Clearlake Capital và Todd Boehly tự báo cáo, đã kéo dài sang năm thứ ba sau khi CLB này cung cấp thêm thông tin mới.

Chưa kể, còn có một số vụ việc khác liên quan đến các CLB của giải đấu bị cáo buộc vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR). Vào tháng 6, một ủy ban đã ra phán quyết giải Ngoại hạng Anh phải trả chi phí tổng cộng 1,16 triệu USD trong vụ việc mà Nottingham thừa nhận vi phạm PSR. Hay như chi phí cho vụ kiện của Ngoại hạng chống lại Everton thì lên tới 6,5 triệu USD.

Số lượng các vụ kiện và những cuộc điều tra được mở đến nay ở Ngoại hạng Anh là chưa từng có, nhưng giải đấu tin rằng họ có trách nhiệm bảo vệ tính toàn vẹn, chống lại các thách thức pháp lý và thực thi các quy tắc.

Vụ kiện của Man City khởi nguồn từ Ban tổ chức Ngoại hạng Anh. Họ cho rằng chủ sân Etihad không báo cáo thông tin tài chính chính xác từ mùa 2009-2010 đến 2017-2018, cũng như không cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về mức lương của cựu HLV Roberto Mancini từ mùa 2009-2010 đến 2012-2013. Ngoài ra, Man City còn bị cáo buộc không cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về số tiền trả cho cầu thủ từ mùa 2010-2011 đến 2015-2016 và không hợp tác điều tra từ năm 2018 đến 2023.

Man City luôn bác bỏ các hành vi sai trái. Nhưng nếu bị chứng minh là có tội, họ có thể bị phạt số tiền rất lớn, trừ điểm, tước danh hiệu, hoặc xuống hạng. Trong 14 năm bị cáo buộc, Man City giành bảy Ngoại hạng Anh.

Hà Phương (theo The Times)